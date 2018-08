Continúan amparos para evitar que Estadio León se entregue a Zermeño

Los directivos del Club León,, señalan que siguen siendo los verdaderos directivos del Consejo Directivo del Club Social y Deportivo León A. C.

Estadio León. Foto: Especial.



“Esto data del 8 de octubre de 1963 hasta el 2017 y la Asociación jamás admitió nuevos miembros para conformar la misma y por ello propietarios de palcos y plateas seguimos presentando amparos. No se tiene porque entregar el estadio a nadie”, señaló Guillermo Liceaga.



“Seguimos presentando amparos, las autoridades nos están aceptando los amparos sin ningún problema. Se siguen sumando todos los días, pues hay gente interesada en promover los amparos”.

Por su parte el presidente del Colegio de Abogados de León, Jorge Marcelino Trejo Ortiz, quien también es propietario, destacó que se siguen presentando amparos y que no se incurrirá en un desacato si no se entrega el estadio.

Roberto Zermeño. Foto: Archivo.

ellos son los que tienen que recibir el Estadio León



“Pero ahí no acaba el tema. Nadie puede entregar lo que no tiene, el Municipio no tiene en poder el estadio, por tal no debe sentirse presionado u obligado para entregarlo en el término que les señalaron pues el inmueble está en manos de un tercero”, explicó.

El litigante subrayó que al final del día buscan comprobar a las autoridades que nunca fueron invitados en un juicio, y no tienen porque sufrir las consecuencias.Explicó que Alfonso Sánchez y Guillermo Liceaga ya promovieron el incidente, donde señalan a la autoridad que; sin embargo, las autoridades contestaron que no se los pueden entregar a ellos porque ellos no promovieron quién litigó.Trejo Ortiz destacó que seguramente