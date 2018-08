Dotan de 10 vigilantes a escuelas en Irapuato

“Se eligieron las escuelas en base a la petición del supervisor y del director, es importante decir que en algunas nos hacían el comentario de que en algún momento del año se les habían metido y habían intentado sustraer cosas, querían tomar medidas preventivas por los indicios”, puntualizó.

Mediante el programa de empleo temporal, la dirección de Desarrollo Social y Humano ocupó a 10 personas como vigilantes para escuelas en colonias y comunidades rurales vulnerables por la inseguridad, mismas que prestaron servicio sólo durante la temporada vacacional que está por concluir.Martín López Ramírez, titular de la dependencia, indicó que tuvieron acercamiento con el Delegado de la Región VI Suroeste de la SEG, Gabriel Espinoza Muñoz, para conocer los planteles con mayor necesidad de apoyo.Dijo que los vigilantes tuvieron que cumplir varios requisitos, entre ellos obtener el aval del director de la escuela que participó en el programa de vigilancia, así como el visto bueno de los supervisores de la SEG.“El programa está diseñado no para todo el periodo escolar, sino solamente para el periodo vacacional, que es cuando las escuelas prácticamente se quedan solas, aquellas que no cuenta con un velador”, dijo.López Ramírez indicó que quienes vigilaron las escuelas, obtendrán un apoyo económico al concluir sus labores el próximo fin de semana, después de rendir cuentas sobre el estado que guarde cada plantel.Agregó que hasta el momento, no tienen de reporte de robos o problemas presentados en los 10 centros educativos, sin embargo esperarán hasta el próximo lunes para elaborar un reporte del desempeño de cada persona que participó en la vigilancia.