Concursan empresas y ganan en ‘montón’

“¿Que tenemos alianzas con otras empresas? No, somos totalmente solos, no tengo yo ningún contrato con nadie, no tengo ninguna sociedad con nadie, no me interesa hacer sociedades porque nosotros tenemos la capacidad y la solvencia, para hacerlo solo en toda la parte administrativa y en toda la parte de la manufactura los expertos (MyR)”, dijo el empresario.



“Clothes & More S.A de C.V., se deslinda categóricamente de Herpay S.A de C.V., en virtud de que ésta última no formó ni forma parte, ni tiene ningún vínculo empresarial ni accionario con Clothes, ni con su antecesor Grupo Verpil S.A de C.V.”, destaca el comunicado.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El esquema de concursar en “montón” con distintas razones sociales en licitaciones del Gobierno del Estado, se repite en las compras de uniformes deportivos escolares, comprobóEl proceso se llevó a cabo con recursos del programa Educafin del Instituto de Financiamiento e Información para la Educación (IFIE), que este año recibió más de 700 millones de pesos del dinero de los guanajuatenses.Las empresas Clothes & More Is S.A de C.V. e Industrias Manufactureras MyR S.A de C.V., quienes participaron conjuntamente para surtir uniformes deportivos a escuelas públicas de Guanajuato, están vinculadas a los proveedores Herpay S.A de C.V. y José Juan Peña Lara, a través de domicilios fiscales, números telefónicos, contratos colectivos y familiares en común.La mancuerna Clothes & More Is y MyR ha recibido más de 713.2 millones de pesos por la fabricación de miles de uniformes escolares desde el 2013.A su vez vez, Herpay le ha vendido al Gobierno uniformes, pantalones, camisas y conjuntos deportivos por un monto de 26.5 millones de pesos del 2013 al 2017, de acuerdo con la página de transparencia estatal de Guanajuato.A través de documentos obtenidos de instituciones del Gobierno de la Ciudad de México y el Estado de México se comprobó que Herpay, Clothes & More Is, Industrias Manufactureras MyR y José Juan Peña Lara son lo mismo, aunque en las licitaciones aparezcan como competidores rivales.En su Atículo 42 apartado VIII de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, se establece que están impedidos para participar en procedimientos de contratación de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos o servicios “aquéllas (empresas) que presenten ofertas en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación y que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o representante legal”.Esta forma de participar la denuncióen 2015 con la adquisición de tabletas electrónicas del programa “Impulso para la Inclusión Digital” compradas a Ditecma S.A. de C.V. vinculada a una red de empresas de Naucalpan, Estado de México.reveló que las empresas Dedutel Exportaciones e Importaciones, Productos Tecnológicos y Didácticos y Ditecma estaban vinculadas a un mismo grupo empresarial con domicilio fiscal en Naucalpan Estado de México.Por medio de consultas documentales en el Registro Público de Comercio de los Estados de México y Guanajuato, así como entrevistas con colaboradores de las compañías, se confirmó que las tres compañías estaban ligadas.La empresa Ditecma ha recibido más de mil millones de pesos del Gobierno guanajuatense para adquisición de tabletas electrónicas bajo el programa “Impulso para la Inclusión Digital”, desde 2015.A pesar de las evidencias, la administración de Miguel Márquez Márquez le siguió comprando a Ditecma y el año pasado ganó por cuarta ocasión la licitación para surtir 70 mil tabletas por un monto de más de 12 millones de dolares, que al tipo de cambio representó 230 millones de pesos.Las empresas Clothes & More y Herpay compartieron los mismos domicilios fiscales en el Estado de México en 2013 cuando firmaron contratos.El Gobierno del Estado de Guanajuato le adjudicó un contrato por 74.3 millones de pesos a Clothes & More Is en 2013 para surtir 269 mil 724 uniformes y la firma reportó su domicilio fiscal en la Avenida Bosques de los Pirules manzana 91 lote 2 de la Colonia Héroes Tecamac del Estado de México.Esta misma dirección presentó Herpay el 30 de diciembre del 2013 en el contrato SSC/DGAS/DGCRVT/RF/028/2013 que firmó con el Gobierno del Estado de México, por la compra de chamarras, gorras beisboleras y conjuntos deportivos.El 25 de julio pasado el reportero demarcó al teléfono 5555446573 registrado en el Bulevar Manuel Ávila Camacho 5714 de la colonia Media Luna en la Delegación Coyoacán que pertenece a la empresa Clothes & More Is, para solicitar una entrevista con Mauricio Bastida García, representante legal de Herpay.Una mujer que atendió la llamada pidió los datos del reportero y comentó que pasaría el recado a Bastida García, quien se comunicó más tarde y no supo explicar por qué comparten la misma línea ambas empresas.Al solicitarle una entrevista, dijo estar ocupado.Entrevistado el 26 de julio en las instalaciones de MyR en Irapuato, José Antonio García Pelayo, dueño de Clothes & Mor Is, negó que exista un vinculo empresarial con Herpay.le mostró un contrato colectivo de trabajo celebrado entre la Agrupación Sindical de Trabajadores, Empleados del Comercio, Oficinas Particulares de la República Mexicana y Grupo Verpil firmado el 2 de junio del 2011.En el primer párrafo del documento se inscribió el nombre de la empresa Herpay, mientras que en la cláusula primera el nombre cambia a Grupo Verpil.García dijo que tendría que consultarlo y dos días después envió un comunicado sin firma ni sello, en que explicaba que se trataba de un error que olvidaron corregir.Sin embargo, lo que no aclaró es por qué Clothes & More Is y Herpay compartieron en 2013 el mismo domicilio de los Héroes Tecamac en el Estado de México, así como los números telefónicos en Naucalpan.Industrias MyR, que tiene alianza comercial con Clothes & More Is cuenta con dos plantas manufactureras de ropa en Irapuato desde hace 20 años; constituida en la Ciudad de México y con domicilio fiscal en Naucalpan, Estado de México, su fuerza de producción está en Guanajuato.Cuenta con más de 2 mil empleados y tiene capacidad para producir 24 mil uniformes por día, aseguró Edgar Peña Solís, Jefe de Operaciones de la empresa.Con el crecimiento que tienen proyectado en la planta ubicada sobre la carretera Irapuato-Abasolo, llegarán a los mil metros cuadrados de área de producción, oficinas, comedores y una guardería para hijos de trabajadores.Los empleados que laboran en MyR pertenecen a por lo menos 50 comunidades de la zona y para 2020 se planea que sean 4 mil para producir 50 mil uniformes diariamente.MyR ha modernizado su proceso de fabricación y con la llegada de nuevos socios de San Luis Potosí de la empresa Grumarpo, que posee el 50% de las acciones de MyR desde el 14 de abril del 2014, le han inyectado una fuerte inversión para su crecimiento en el complejo de la salida a Abasolo.Clothes & More Is no nació con esta razón social hace 16 años.El 22 de agosto del 2002 un grupo de empresarios constituyeron la compañía Grupo Verpil S.A de C.V., una pequeña empresa de “agente de seguros” de siete empleados que mantuvo este nombre por 11 años.Mediante una asamblea general extraordinaria de accionistas del 8 de mayo del 2013, los empresarios decidieron cambiar el nombre a Clothes & More Is S.A de C.V., justo en el año que comenzó su buena racha en Guanajuato para ganar los concursos de uniformes, enfocándose primordialmente en el negocio textil.Un año antes, el periódico Reforma publicó que empresarios textileros de Guerrero denunciaban una “licitación a modo” por la compra de uniformes escolares a dos proveedores de la Ciudad de México, Grupo Verpil y Herpay S.A de C.V.Los textileros aseguraron que Herpay era una “empresa fantasma” y que la entonces coordinadora general de Programas Sociales del Gobierno de Guerrero, Regina Kuri Salas, favoreció a las empresas a pesar de que habían presentado documentación falsa.Al cuestionar a José Antonio García Pelayo, representante legal y socio de Clothes & More Is, se mostró nervioso y respondió que no podía contestar, porque se había incorporado en 2013, cuando cambiaron el giro textil.Por su parte Herpay se constituyó el 8 de noviembre del 2006 ante el Notario Público 1 de Tixtla Guerrero, según la escritura pública 474.Ese mismo día se dio de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con domicilio en Calzada de Tlalpan 2467 colonia Xotepingo de la Delegación Coyoacán de la Ciudad de México.