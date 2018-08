Organizaciones civiles ‘mienten y alborotan a la gente’, responde Cuatepotzo

La diputada priista, Ana Leticia Cuatepotzo Pérez, señaló que por desconocimiento las organizaciones civiles “especulan, mienten y alborotan a la gente” con relación a la convocatoria para la elección del nuevo ombudsman.

Respondió que este proceso es legal y transparente, por lo que llamó a las organizaciones a informarse y evitar especulaciones.

Ante las protestas de las asociaciones civiles por el lapso que señala la convocatoria para la renovación de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH), la legisladora respondió que “la Cámara no ha inventado ningún término y que todo el proceso ha sido establecido por la ley”.

“Creo que hay desconocimiento sobre el tema, nosotros no inventamos ningún término, pero si ellos son expertos en derechos humanos, lo primero que deberían de estar haciendo sería estar revisando la ley y no decir mentiras sobre el tema”, dijo durante entrevista.

60 DÍAS ANTES DE CONCLUIR ACTUAL PRESIDENTE

La legisladora mencionó que el artículo 31 de la Constitución habla de los tiempos y formas; agregó que, precisamente, la Ley de Derechos Humanos señala que la convocatoria debe emitirse 60 días antes de que termine su cargo el actual presidente.

“Entonces esta legislatura no hizo más que cumplir con los tiempos establecidos en la ley, no hay albazos, no hay premuras, no hay más que cumplimiento y creo que eso es importante mencionarlo, que ellos dejen de especular”, apuntó.

Invitó a que las organizaciones sociales se acerquen a ella o a la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura para aclarar cualquier duda.

“Los quisiera mejor defendiendo el proceso y vigilando que se lleve a cabo, pero decir que es corto el tiempo es decir que están en contra de la ley, cuando ellos mismos la avalaron”.

NECESARIA COORDINACIÓN POLICIACA PARA ERRADICAR VIOLENCIA

Tras el asesinato de una mujer hallada en un hotel de Tizayuca la noche del martes, la legisladora dijo que Hidalgo no es ajeno a lo que pasa a nivel nacional.

“Hidalgo no presenta altos índices delictivos. Sin embargo, no podemos esperar a que las estadísticas marquen números rojos para atenderlos”, dijo.

Consideró que debe haber mayor coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Procuraduría, Policía Estatal y corporaciones municipales.