Partido del Trabajo no entregó financiamiento para campaña federal

Pascual Charrez Pedraza, alcalde de Ixmiquilpan y excandidato a diputado federal, señaló que no recibió ni un solo peso de la dirigencia del Partido del Trabajo (PT) para realizar campaña en el anterior proceso electoral.

“PT no medio ni un peso, tendría que declarar en cero”, subrayó el presidente municipal que buscó llegar a la Cámara de Diputados al representar el distrito Ixmiquilpan.

Durante entrevista, dijo que los dirigentes petistas deben responder sobre la reducción de 220 mil pesos que impuso en Instituto Nacional Electoral (INE), organismo que consideró que el PT no informó los gastos de campaña de Pascual Charrez.

El alcalde de Ixmiquilpan precisó que realizó una campaña con donaciones de simpatizantes y también de su recurso.

Cuestionado sobre el motivo de no enterar el dinero gastado en su campaña al partido, Pascual Charrez respondió: “Por qué tengo que informar lo que no me dieron”.

Dijo desconocer si el dinero que le correspondía por ley haya sido desviado. “No sé si lo mandaron o no y no me ocupa”.

El INE contabilizó precios no reportados como espacios para eventos, sillas, mesas, equipo de sonido, lonas, carpa, tarima, pódium, banderas, camisas, chalecos, conjunto musical, perifoneo y camión pantalla, según se desprende del acuerdo del INE.

“En ese sentido, se concluye que el monto involucrado por la conducta de la omisión de gastos no reportados, es imputable al partido político beneficiado, es decir, Partido del Trabajo, cantidad que asciende a un total de $220,223.39 (doscientos veinte mil doscientos veintitrés pesos 39/100 M.N.)”.

Por tanto, el INE impuso una reducción de 25 por ciento de la ministración mensual que corresponde al partido por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar dicha cantidad.



El Consejo General del INE asignó al partido de la estrella 236 mil pesos como financiamiento de sus actividades ordinarias en el ejercicio 2018, por lo que consideró que cuenta con capacidad económica para pagar la sanción.

Impone INE disminución a financiamiento del Partido del Trabajo