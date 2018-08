Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El PRI está por extinguirse.Jorge Carlos Ramírez Marín, senador priísta electo, analiza la situación crítica que vive el partido y ve cerca la “extinción electoral” si no se reconvierte con un nuevo logo o nombre, entre otros cambios.“Estamos en una situación crítica al punto de extinguirnos si no nos ponemos abusados, como dirían en mi tierra (Yucatán)… Si tenías 300 distritos y ahora sólo tienes siete, estás en un problema“, reconoció en entrevista con Carmen Aristegui.Acerca de la derrota de las pasadas elecciones, la atribuyó a exceso de confianza porque creyeron que sería como otros y perdieron de vista el trabajo de los otros partidos.Además, comentó que el tricolor no encontró la forma de destacar lo que ha hecho bien la actual administración de Enrique Peña Nieto.Sobre el trabajo que hizo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en campaña, dijo que una declaración del morenista incluso lo entusiasma.