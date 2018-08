Detectan pesticida cancerígeno en estos cereales para niños

Hay un pesticida considerado cancerígeno en cereales de reconocidas marcas, entre ellas Kellogg´s y Quaker, según un informe del Grupo de Trabajo Ambiental (EGW, en sus siglas en inglés).

Un total de 45 productos fueron analizados, la mayoría hechos con avena, todos 'menos dos', tuvieron rastros de glifosato, relata Uno TV Noticias.







La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer dijo que de esos 45, hay unos que tenían niveles por encima de lo que es seguro para los menores (0.01 miligramos por día), y son los siguientes:



Granola con miel de Nature's Path Organic

Granola clásica de Back to Nature

Avena Quaker con granola, miel, pasas y almendras

Granola con nuez y plátano de Back to Nature

Granola Nature Valley con avena y miel

Cereal de semillas de lino con vainilla y mora azul KIND

Avena instantánea Quaker sabor original

Cereal de avena Quaker con "huevos de dinosaurio"

Avena instantánea original de Great Value

Cereal de avena Umpqua con nuez pecana y maple

Avena instantánea Market Pantry con fresas y crema

Cereal tostado Kashi "Heart to heart"

Cheerios tostados con avena

Lucky Charms

Cereal multigrano original Barbara's

Cereal de avena Cracklin 'Oat Bran de Kellogg's

Barra de granola orgánica con frutos rojos Cascadian Farm

Cereal de avena y miel con coco tostado KIND

Barras de granola Nature Valley con avena y miel

Barra de granola Quaker Chewy con chispas de chocolate

Barras Nutrigrano Kellog's de fresa

Avena Quaker Steel Cut

Avena clásica Quaker

Avena Bob's Red Mill Steel Cuts

Avena orgánica de Nature's Path

Todas las avenas convencionales de Bulk Bin

Avena clásica Bob's Red Mill



Los que NO tenían el pesticida cancerígeno son:



Avena instantánea orgánica de Simple Truth

Avena orgánica de 365 Organic Old-Fashioned



Ya los especialistas de la Universidad de la Sorbona de París advirtieron en febrero que los cereales del desayuno pueden ser tan cancerígenos como las carnes procesadas.