Día Mundial de la Fotografía ¡Una mirada a través de la lente!

¿Qué sustituía a la fotografía antes de la invención de la cámara? ¿La pintura, el grabado, el dibujo?

El crítico John Berge creía que no. La fotografía, a diferencia de las otras imágenes visuales, no es una imitación o una interpretación, sino una verdadera huella de la realidad.

“Ninguna pintura o dibujo, por muy naturalista que sea, pertenece a su sujeto de manera en que lo hace una fotografía”, decía el escritor.

Lo único cercano a la fotografía, antes del surgimiento de ésta, era la memoria. Y rememorando primero, hace 179 años, el 19 de agosto de 1839, Francia patentó la invención del daguerrotipo, la primera práctica del proceso que evolucionó en la fotografía. Por eso se celebra el Día de la Fotografía.

Otra memoria: 3 de mayo de 2017. En Venezuela se realizaba una manifestación contra el presidente Nicolás Maduro y el fotógrafo Ronaldo Schemidt aguarda para capturar el momento protegido con su equipo y una máscara antigas. Él no alcanza a reparar, pero explota una moto y de una bola de fuego, sin saber qué es, retrata lo que parece ser una persona.

“Creía que sólo era una cortina de fuego. Fueron 10 segundos, todo pasó muy rápido”, recuerda. Su instante fue ganador del World Press Photo of the Year, el premio más prestigioso del fotoperiodismo. No fue casualidad, hay que estar ahí, hay que conocer de técnica. Hay que tener vida y saberla retratar.



“El fotógrafo profesional busca darle un ángulo a la foto, al enfoque que queremos dar. Todos los factores deben de darte la respuesta. Esa es la diferencia, con las fotografías en redes sociales”, dice en entrevista. Al final, considera que los premios no son lo importante sino reflexionar sobre la situación. Su equipo creía que había sido el quemado, pero no, fue otro.

Eso es algo que espera reflexionen al ver su trabajo.“La fotografía es eso, saber transmitir y tener compromiso con el trabajo, con la responsabilidad, la serenidad que lleva el captar un momento siempre siendo consciente de los riesgos que pueden ocasionar.”La fotografía de Schemidt forma parte de la exposición temporal del Museo Franz Mayer.

Exposición World Press Photo

Enfrentamientos, naturaleza, vida y muerte, así son los contrastes que capturaron las mejores fotografías del fotoperiodismo en 2017.

A través de 137 imágenes, ­seleccionadas del concurso organizado por la fundación World Press Photo, queda plasmada la realidad que se vive en el mundo: desde las protestas en contra del presidente Nicolás Maduro, en Venezuela, hasta amigables elefantes kenianos en rehabilitación.

“Cada año hay una temática importante. Desafortunadamente quisiéramos que fueran más agradables pero las que más predominan son las de los conflictos armados en Medio Oriente, la migración, asesinatos”, relata en entrevistaPedro Monterrubio, gerente de comunicación y administración en Canon, que organiza la muestra.“Hay historias crueles desafortunadamente, pero también hay unas muy agradables”, explica.“Son contrastes entre las noticias de gran impacto y las que retratan el lado humano”.

La muestra World Press Photo se exhibe en el Museo Franz Mayer. Son trabajos realizados por 42 fotógrafos ganadores —de los cerca de 5 mil inscritos— provenientes de latitudes como España, Bangladesh, Venezuela y Egipto.

La exposición estará abierta de martes a domingo hasta el 23 de septiembre. Además de México es presentada en alrededor de 100 ciudades de más de 45 países.

Uno de los principales objetivos de World Press Photo es el de fomentar el fotoperiodismo, la libertad de prensa y los derechos humanos, así como la búsqueda de mantener estándares elevados en el trabajo fotográfico.Los mexicanos también han formado parte de ella. En 2016 dos fotógrafos fueron premiados realizar retratos de la naturaleza.

Dónde: Franz Mayer (Hidalgo 45, Centro Histórico).

Cuándo: Abierto de martes a domingo.

Teléfono: 5518 2266

www.franzmayer.org.mx

Foto Museo Cuatro Caminos: Un escape de la realidad

Universo contemporáneo

Entre el ruido de las personas al salir del metro, hay un lugar que alberga más de 400 ventanas, desde lo abstracto hasta emociones. Todas parten de “Foco Mx”, en el Foto Museo Cuatro Caminos.Lo que antes era una fábrica de focos y plástico, ahora es un proyecto que promueve la fotografía.

Actualmente, su exhibición presenta los trabajos de 50 artistas mexicanos participantes del tercer concurso de fotografía contemporánea.

El lugar busca descentralizar la cultura; dejar a un lado lo habitual de Roma y Condesa. Logra un plus, con su terraza y sus cubos de estar que permiten la relajación.

La exposición se caracteriza por su amplitud de temas y riqueza en técnicas; se pueden encontrar fotografías de figuras geométricas en el espacio que da un sentido abstracto, hasta situaciones humanas que tienen un mensaje de trasfondo.

Caminando por las salas está el trabajo de Fernando Montiel Clint, el ganador a la categoría 35 años en adelante. Él habla sobre la fusión entre los humanos y la tecnología.

En sus fotos se muestra cómo se adopta la tecnología como un universo distópico —una versión futurista, ficticia—, en su vestimenta, fondos y lugares.

Dónde: Fotomuseo Cuatro Caminos (Ingenieros Militares 77, Lomas de Sotelo).

Teléfono: 6813 5946

www.fotomuseo.mx

Museo Archivo de la Fotografía: Espacio que hace conciencia.

Historias en papel.

Mientras afuera podría estar lloviendo, adentro hay un derrame de petróleo en el río Coatzacoalcos.

Esto es lo que plasma esta exposición en sus fotografías: los contrastes queMéxico tiene entre su biodiversidad y su gente, creando una conciencia humana de lo que realmente estamos provocando.

“Caminos recorridos”, de Eniac Martínez, muestra en más de 100 fotografías viajes del autor realizados durante 30 años de carrera, desde detalles pequeños en la ciudad, hasta momentos precisos que afectan al medio ambiente del país. Su idea, dice, es dejar abierto el debate.

Cada fotografía muestra la transformación en la forma que vemos las cosas. Al salir, queda una nueva forma de pensar. “Somos una especie de depredadores compulsivos en medio de una crisis, hemos extinguido a muchas especies y puesto en peligro a cientos de ella, sin importar la ambición”, se lee en una de las salas.Conciencia de la realidad es lo que se percibe en estas salas; en un domingo nublado o un viernes soleado, esta exposición se encarga de retratar otros ambientes nacionales.

Dónde: Museo Archivo de la Fotografía (República de Guatemala 34).

Cúando: Abierto de martes a domingo.

Teléfono: 2616 7057

Hydra + Fotografía: Galería y taller

El trabajo de un fotógrafo no siempre termina cuando captura una imagen, en algunos casos comienza, por ejemplo, al crear un fotolibro.

En Hydra + Fotografía, en la Colonia Roma, se busca promover, a través de conferencias, exposiciones y talleres, la fotografía de autor en México. El lugar está integrado por una librería, un espacio de exposición y, en la terraza, el área de talleres.

Actualmente se exhibe “Inframundo”, muestra que nace como resultado del proyecto de incubadora de libros que realizan periódicamente.Luego de tomar clases con diseñadores, editores y curadores, el grupo de fotógrafos seleccionados materializa sus ideas con la creación de un fotolibro: una historia contada a través de las imágenes.

Los libros que integran la exposición retratan la vida de los creadores, desde historias de matriarcado hasta retratos de los muxes de Tehuantepec.

“La idea es fomentar que la gente compre pero a la vez apoye el proceso creativo de los artistas. No nada más es que ellos produzcan sino encontrar las vías para que también lo consuman”, explica Ana Casas, una de las fundadoras de Hydra.

Actualmente están enfocados en la producción y conservación de libros, sin embargo, personas con diferentes tipos de experiencia pueden ingresar a los talleres. Para adquirir una de las obras que integran Hydra, el costo puede ir desde los 300 pesos por una foto pequeña hasta los 6 mil.

Dónde: Hydra + Fotografía (Tampico 33, Roma Norte).

Teléfono: 6819 9872

www.hydra.lat/inicio

México en una imagen

Todo México cabe en un solo lugar. Con el objetivo de transmitir un sentimiento de orgullo hacia nuestro país nace la muestra “México en una foto”. Las rejas del Bosque de Chapultepec reciben alrededor de 50 obras,realizadas por fotógrafos tanto profesionales como amateurs, en las que retratan su visión desde distintos puntos de la República.

Mujeres de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, las calles empedradas de San Miguel de Allende en Guanajuato y hasta el Ángel de la independencia caben en el recorrido de la Galería abierta Gandhi —de Metrobús Antropología a Gandhi—.Algunos de los fotógrafos que han participado son Yvonne Venegas y Anuar Patjane, ganador del concurso anual National Geographic en 2015. La muestra permanecerá hasta el próximo de septiembre.

Dónde: Bosque de Chapultepec.Primera sección.

Cúando: Abierto de lunes a domingo.

Cuánto: Entrada libre.

América y África en una foto

La historia de dos continentes se mantiene viva a través de las imágenes. Uno de los lugares dedicados a la investigación, formación y difusión de archivos fotográficos es el Centro de la Imagen. Hoy se inaugura la exposición Africa-americanos en la que se plasma una visión de las comunidades afrodescendientes que viven en Latinoamérica.

“Es nuestra historia, muchas de estas imágenes reflejan momentos sociales y políticos de latinoamérica”, dice la directora Elena Navarro.La muestra estará integrada por cerca de 400 imágenes procedentes de archivos fotográficos de Latinoamérica.

A la par de las exposiciones el recinto ofrece talleres gratuitos para niños y adultos enfocados en compartir la cultura de la fotografía con los visitantes. Es de entrada libre.

Dónde: Centro de la Imagen (Plaza de la Ciudadela 2, Centro Histórico)

Cúando: Abierto de miércoles a domingo

centrodelaimagen.cultura.gob.mx

Arte para llevar

Llevarte la obra de un artista de la fotografía a casa es sencillo. Tinta Naranja es una de las galerías de arte que hay en la capital. En ella, además de fotos en distintos formatos y tamaños, cuentan con una variedad de pinturas para simplemente ver o comprar. El espacio está abierto a todo el público.

Dónde: Tinta Naranja (Avenida Amsterdam 254, Colonia Condesa).

Cúando: Abierto de lunes a domingo.

Teléfono: 5564-3177.

www.tintanaranja.com

Cerveza, billar y fotografía

La experiencia de visitar una exposición fotográfica cobra otro sentido si se acompaña con un juego de billar y cerveza. En Salón Malafama, en la colonia Condesa, ésta es una de las premisas. Además de disfrutar del servicio de billar, en sus muros, periódicamente se presentan exposiciones de artistas independientes.