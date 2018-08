Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Diarios de todo Estados Unidos, de Maine a Hawai,del presidente Donald Trump, que los ha calificado como, con una serie coordinada de editoriales a favor de una prensa libre y vigorosa.El Boston Globe, que inició la campaña a favor de una respuesta a una sola voz, había calculado que unosal llamamiento.Así fue en todo el país. El Press-Herald de Portland, Maine, dijo que, en tanto el Star-Advertiser de Honolulu, Hawai, sostuvo que la democracia necesita una prensa libre., escribió el Des Moines Register en Iowa.En St. Louis, el Post-Dispatch dijo que los periodistas son “los patriotas más auténticos”. Según el Chicago Sun-Times, la mayoría de los estadounidenses saben que. El Observer de Fayetteville, Carolina del Norte, expresó la esperanza de que Trump desista, “pero no vamos a esperar sentados”., añadió.Hoy por la mañana, Trump recurrió a Twitter para denunciar una vez más lasEl Morning News de Savannah, Georgia, dijo ser un amigo de confianza del pueblo, no un enemigo., dijo el matutino.The New York Times agregó una voz de aliento.Esto último provocó resquemor en algunos periodistas. Diarios como el Wall Street Journal y el San Francisco Chronicle explicaron en editoriales por qué no se sumaban a la campaña del Globe. El Chronicle dijo que, y que sumarse a la multitud va en contra de eso. Tanto el Chronicle como el Baltimore Sun sostuvieron que la campaña le hace el juego a Trump y sus seguidores, quienes creen que la prensa quiere derribarlo.Nolan Finley, columnista y director de la página editorial de The Detroit News, habló a favor de la prensa, pero añadió unque, según él, mezclan comentarios con noticia y lo llaman contexto.