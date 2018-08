“La inversión de City Center, no tenemos duda de que la vamos a realizar en León. Tenemos un compromiso con la gente, con los socios y es un gran proyecto que será detonante en el desarrollo de la ciudad”, aseguró Víctor Manuel Barreiro, vicepresidente de México Retail Properties.



“Nosotros presentamos unos estudios, esos estudios están consensuados, fueron revisados a detalle y con base en eso nos entregaron una opinión positiva las autoridades. Las voces que se han manifestado en cuestión de que no tenemos tal o cual papel, que existen temas de tubificación o las especies endémicas, insisto yo no soy especialista, lo que sí somos responsables y estudiosos y, estamos de acuerdo con que si existe algún riesgo ambiental, somos los primeros en decir cómo lo solucionamos. No estamos en contra de eso. Encantados de revisarlo y si es necesario solucionarlo, pero hasta ahora no, nos han demostrado algo de forma oficial”.



“Nos pidieron información complementaria y más complementaria y al juntarse toda esa información fue hasta entonces que nos dieron la manifestación positiva de impacto ambiental. Lo mismo (ocurrió con) los estudios que hemos hecho de mecánica de suelo y geomecánica. La autoridad revisó y se demostró que no hay ningún riesgo para el Cárcamo, para nosotros es vital que el Cárcamo se mantenga en buenas condiciones, esté su flora y fauna protegida, que sea un cuerpo vivo, un cuerpo que esté funcionando y lo primero que hicimos es verificar que no se fuera a secar y eso ya esta comprobado”.



“Entonces insisto no es para nosotros el decirlo, sino para la autoridad el decir que todos los estudios que nos solicitaron y pidieron fueron acorde a lo que ellos necesitaban para tomar decisiones”.



“Desde que tuvimos contacto con las autoridades siempre nos han dicho que la inversión es bienvenida en el Estado y la ciudad, ha sido una puerta abierta que hemos tenido. Si verdaderamente existe un tema ambiental que se tenga que resolver con mucho gusto reitero nos sentamos, lo resolvemos y lo corregimos. Si este tema no tiene nada que ver con asuntos ambientales o viales y es más bien por otros grupos de interés que quieren frenar esta inversión en particular, entonces si es muy frustrante. Es muy frustrante porque vienen marcas a León que hoy no tienen presencia, vienen hoteles que no tiene presencia, vamos a hacer un centro corporativo de oficinas de más de 16 mil metros cuadrados que eso lo coloca como uno de los edificios de oficinas más grandes de León. Nosotros estamos muy entusiasmados, ilusionados...”.

El empresario visitó la ciudad y, en una entrevista para, comentó que cada uno de los estudios del centro comercial que se presentaron a las autoridades se ha verificado que la construcción del complejo no provocaría ningún daño ambiental al parque Los Cárcamos, así como a ninguna de las especies en peligro de extinción. Además afirmó que en caso de que pudiera comprobarse lo contrario, como empresarios están completamente dispuestos a sentarse con quien sea pertinente y resolver la situación.Barreiro explicó que los estudios que fueron presentados a las autoridades fueron revisados en múltiples ocasiones.El directivo de la compañía, con presencia en 21 estados del País y con más de 80 proyectos, mencionó que ahora la empresa está abatiendo el terreno con el nivel freático, así el parque no está teniendo pérdida de agua.Para Barreiro sería muy frustrante que detrás de estos temas ecológicos, la verdadera razón por la que se quiere impedir el desarrollo es un conflicto de interés inmobiliario de otros grupos.MRT es una empresa que tiene 15 años y trabaja con fondos institucionales, el cual transforman en activos productivos.No es dinero familiar. Ése dinero no lo otorgan inversionistas institucionales, todos los proyectos incluidos el de León, se sufragan con dinero de las afores mexicanas, es decir de los pensionados que se levantan a través de figuras llamadas Certificados de Capital en Desarrollo (Cedades), los cuales tienen una serie de obligaciones generales para los administradores.MRT durante 15 años ha generado un millón y medio de metros cuadrados rentables, lo que se traduce en 3 millones de metros cuadrados construidos.