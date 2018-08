Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“El emprendedor local tiene que esforzarse más, darle más valor agregado a las cosas que va construyendo, entre más jóvenes sean es mejor”, comentó Esteban Carrera, presidente de Pymes en CONCAMIN durante un evento de networking en el Hotel Gamma.Impartió un taller a aproximadamente 20 empresarios y emprendedores de la región, quienes fueron invitados por la agencia consultora HIM Soluciones Integrales.“A veces en México no creemos que tenemos potencialidad, tienes que aprender a ser disruptivo, romper reglas, quitar paradigmas y crear nuevas, porque ya no te alcanza con solamente ser innovador”.El ponente continuará con su gira por Querétaro y Zacatecas para enseñar a la gente a hacer dinero de un modo más fácil.