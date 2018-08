Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La condición extraordinaria de Luisana motivó a sus padres a ser los pioneros del Primer Simposio Internacional de síndrome de Down en León, Cambiando Miradas, proyecto que trabaja en la inclusión y revaloración de personas que presentan esta alteración genética.Erny Pérez y Diana González explicaron que aunaron su vocación emprendedora y su amor fraternal para concretar un proyecto que busca normalizar el tema y hacer comunidad, para tornar, lo que equivocadamente se ha convertido en problemática social, en un apoyo familiar y hasta profesional.Con este objetivo agendaron el ciclo de conferencias y talleres para los días 28, 29 y 30 de septiembre, en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato.El evento pretende abordar casos de éxito y de inclusión profesional, para informar y generar confianza no sólo en las personas que tienen síndrome de Down, pues el apoyo familiar y social es el principal objetivo a lograr.“Que esto sea una celebración, más que venir a sentarnos y escuchar pláticas que pudieran pensarse tediosas con múltiples terminologías, que a lo mejor no son entendibles para todas las personas. Esto es para todas las personas, para conocer cosas diferentes además de vivir el Museo de manera diferente y yo creo que ese es el significado que se apega mejor al síndrome de Down, el hacer las cosas de diferente forma”, dijo Erny Pérez.Comentó que uno de los principales objetivos es inculcar una imagen personal integral y la confianza de la misma para que las personas con Síndrome de Down puedan incorporarse al mercado laboral.“Es importante generar la confianza en los papás y que puedan decir: mi hijo tiene síndrome de Down y puede hacer todo lo que hacen las demás personas”.“Ahorita son aislados en lo laboral, porque no hay oportunidades para ellos y creo que, si empezamos a generar la confianza, va a ser para ellos más fácil abrirse camino”.“Creímos y confiamos en nuestras posibilidades y capacidades y creo que en todo este proyecto han salido a relucir todas las fortalezas que hemos tenido como emprendedores lo que ahora sale a relucir con lo que hemos logrado que ha ido mucho más allá de las expectativas”, agregó Diana, quien explicó que el entusiasmo surgió luego de que ella y su esposo asistieran a un simposium down en Jalisco.“Esa fue la primera vez que asistimos a un evento de ese tipo y dijimos ‘lo podemos hacer y lo vamos hacer’, y hay que hacerlo porque sabemos que, así como Luisana, hay muchos más niños, jóvenes y adultos”.“Estamos yendo más allá de las expectativas que pudimos haber generado. Sabemos que va a ser el primero quizá de muchos que organizaremos para nuestro Estado, el que es nuestro principal objetivo”, completó la madre de Luisana y una de las principales promotoras del proyecto.Este primer Simposio Internacional de Síndrome de Down es un pretexto para vanagloriar la iniciativa que ha tenido el Estado en trabajar en proyectos de inclusión, dijo el doctor José Pérez, miembro del comité organizador del evento.“Este proyecto no solamente tiene un objetivo, llamémosle académico, este proyecto tiene el objetivo de ‘Cambiar Miradas’. Yo creo que debemos vanagloriarnos de que esta sea la primera ciudad en donde se elaboran proyectos en este tema porque Guanajuato ha sido pionero en esos términos, con la creación del Ingudis (Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad) el que hace apenas tres años nos permitió tener una plataforma para poder apoyar este proyecto”.Desde hace más de dos años, el Museo de Arte e Historia de Guanajauto (MAHG) ha formalizado sus proyectos de inclusión social con la inauguración del “Museo para Todos”, que en esta ocasión se suma al primer Simposio Internacional de Síndrome de Down, como sede oficial del mismo.La directora general del MAHG, Amelia Chávez Padilla, explicó que la participación de la institución en este proyecto es otra oportunidad para la apertura e inclusión de grupos vulnerables a la cultura.“El museo incluyente es un proyecto para personas con discapacidad el cual hemos trabajado de la mano con Ingudis, ya de manera oficial, con la apertura de este proyecto y en esta ocasión, que nos solicitan la vinculación para este Simposio internacional para personas con Síndrome de Down, vimos la posibilidad de reforzar aún más nuestras actividades”.Actualmente, el MAHG emplea a personas con capacidades diferentes y ha modificado su infraestructura para permitir la inclusión.