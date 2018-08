Hoy en día el Patrullero es uno de los jugadores que más ha llamado la atención. Con La Máquina, el ex volante de los Esmeraldas luce con detalles técnicos que sobresalen por mucho. Pareciera que ha tomado ese aire oxigenado que inyecta un cambio de equipo.

¡UNA BARBARIDAD! Dos caños, dos tacos y un zapatazo. Tremendo golazo de Elias Hernández tras una jugada magistral con Misael Dominguez. El 3-0 definitivo de Cruz Azul en su regreso al Estadio Azteca vs Puebla. #LoLindoDelFútbol pic.twitter.com/q4h5EMeugd — Actual Fútbol (@ActualFutbol) 23 de julio de 2018



Por ello, de suma importancia será la sociedad que hagan jugadores como Yairo, Montes, Aquino, Mejía y Cerato para mantener a Elías haciendo nada.

que buscan un completo despertar.Y no es que quiera amarrar navajas por amarrarlas, simplemente es el morbo, la curiosidad o esa sensación que nos pellizca el sentimiento futbolero.Ahora de celeste en el presente campeonato,suma ocho regates bien hechos, dos asistencias y ha anotado un gol, soberbio, por cierto.y no sólo eso,. Elías es parte de una máquina que conduce Pedro Caixinha y que ha jugado bien al futbol.Ahora, la afición leonesa quiere convencerse que su equipo está para mucho más.Si bien,cosa que para algunos sería indebido hacerlo, considero que la verdadera clave será lo que se haga por el sendero que patrulla Elías.pues sería una locura no juntarlo después de su última actuación. En la medida que el parcero de los Verdes se adueñe de la esférica, esta estará menos tiempo en los botines de Elías.Cuando enfrentas a un equipo embalado siempre será mejor defenderse con la tenencia de la pelota en el medio terreno que dedicarse a repeler todo desde la trinchera que te representa tu área. Al menos esto lo entendió así el Chavo Díaz en el último duelo, de local contra Gallos. La cancha del Azteca es por ahora un muladar y eso puede ser factor para que el trato del balón no sea efectivo de parte de Elías. La mala noticia es que a Yairo le puede afectar de igual manera.Pero siempre lo ideal será ganar con un juego vistosamente colectivo y no ensuciando todo con pelotazos.. De todos modos, aguas con el Patrullero.Twitter @geraslugo