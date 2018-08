Chivas va por su primera victoria

El Puerto le sienta bien al Guadalajara y, por las circunstancias que rodean al Veracruz, tras el adiós de Guillermo Vázquez en la dirección técnica, además de los números a favor de los tapatíos, que en sus últimas seis visitas tienen una derrota, todo apunta a que el Rebaño Sagrado obtendrá hoy su primera victoria del campeonato.



Don Ignacio Trelles hizo famosa una frase, decía que “hay lesiones que arreglan alineaciones”. En las Chivas habrá modicaciones, una por un problema físico y otra con la que el director técnico, José Saturnino Cardozo, busca un buen desempeño de los suyos.



Carlos Salcido no hizo el viaje a Veracruz, debido a que ha presentado molestias en meniscos de la pierna izquierda, lo cual le dará la posibilidad a Mario de Luna de iniciar el encuentro ante los escualos, haciendo pareja en la defensa central con Jair Pereira.



Tampoco viajó Alan Pulido, porque continúa con molestias musculares y seguirá su rehabilitación en la Perla Tapatía. La buena noticia para un mejor funcionamiento colectivo ante el arco rival es el regreso de Orbelín Pineda, quien cumplió con su partido de suspensión y estará en el equipo titular, para desempeñarse al lado de Michael Pérez.



Veracruz ha dado más de qué hablar en temas extracancha, ya que el dueño —Fidel Kuri— lanzó una serie de ataques a su ex entrenador, a quien acusó de mandilón y dejó en claro que no le debía ni un peso.



En el lugar de Vázquez entró Hugo Chávez, joven que trabaja en fuerzas básicas y es institucional, pero funge como interino. En su debut en la Copa MX, América le metió tres a los escualos. Para el duelo ante Chivas, Juvenal Olmos, quien ha sido designado nuevo técnico jarocho, estará observando a su equipo en la tribuna. Aportará datos desde ahí.



Chivas está urgido de un triunfo, ya que es el penúltimo de la tabla, con un punto, mientras que el local se encuentra en el 13, tras sumar cuatro unidades, en las cuatro apariciones que ha tenido.