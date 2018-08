"Ante la falsedad de las informaciones publicadas por algunos medios en las últimas horas, la familia Messi Cuccitini desea aclarar: Matías Messi Cuccitini sufrió este jueves un accidente en Fighiera, al sur de Rosario, cuando la lancha en la que navegaba, chocó con un barco de arena, impactando contra el parabrisas y sufriendo fracturas en la mandíbula y el paladar, así como múltiples cortes en la cara".



La condena que se conoció este jueves es la consecuencia de este incidente. El acuerdo abreviado al que llegaron los abogados de Matías Messi con la fiscalía, recoge que aunque no tendrá que ingresar en prisión, tampoco podrá salir de Argentina y deberá trabajar ocho horas mensuales en la escuela de futbol Los Leones, de su ciudad natal.

Matías Horacio Messi, de 36 años, es el segundo de los cuatro hermanos y sus problemas con la justicia de Rosario, su tierra natal y también la del famoso delantero del Barcelona, son más frecuentes de lo que su familia querría.La condena no contempla el ingreso en prisión del hermano del futbolista argentino, ya que según ha manifestado el fiscal Lucas Altare al diario Clarín, "no se pudo determinar que haya portado el arma con fines ilícitos".Aquel día, Matías Messi, conocido en la zona de Argentina en la que reside, por sus relaciones con los bajos fondos de la zona, atracó con una lancha en el club de pescadores de la localidad argentina de Fighiera con el rostro ensangrentado y presentando diversos cortes.y que eso le había causado los cortes que presentaba en el rostro. La explicación no convenció al guardia, que al comprobar que la cubierta de la lancha estaba llena de restos de sangre avisó a las autoridades.similar al arma que ya le habían incautado anteriormente por carecer de permiso. Además, comprobaron quey pusieron en marcha las diligencias para localizar a Matías Messi ante la sospecha de que en la motora viajara otra persona y hubiera podido producirse un crimen.Después llegó la orden de detención y un comunicado emitido por la familia Messi esta mañana:Este no es el primer incidente del hermano de Lionel Messi.En 2015 se negó a entregar los papeles del vehículo en el que viajaba por Rosario en un control de policía y un testigo afirmó haberle visto con un arma que finalmente no se la encontraron a él sino en la casa de un vecino.No es la primera vez que es condenado a trabajos para la comunidad, pero