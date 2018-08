Ariana Grande lanzó este viernes su esperado cuarto álbum, "Sweetener", bajo el sello de Republic Records. Un trabajo del cual ya se habían revelado tres canciones: El primer single "No Tears Left To Cry", un tema producido Pharrell titulado "The Light Is Coming" en el que cuenta con la colaboración de Nicki Minaj y más recientemente el que será el segundo single ocial "God Is A Woman".



Con su poderosa voz y su increíble registro, Ariana Grande se ha convertido en una de las intérpretes más magnéticas y de mayor éxito de la música pop actual. A los 24 años, cuenta con tres álbumes de platino y más de 18 billones de streams, 4 nominaciones a los Grammy y 8 éxitos en el Top 10 del Billboard Hot 100.



Con este cuarto álbum, cuyo primer single debutó en el #1 de iTunes en 88 países, comienza una nueva era. La estrella del pop sigue celebrando el poderío femenino en sus trabajos y este año ha aparecido ya en las portadas de revistas de moda como Vogue, Elle, o publicaciones como Time con un cambio de imagen impactante, dispuesta a triunfar y a dejar huella.



"Sweetener" está disponible en CD con 15 canciones y Fan Box que contiene el CD, fotos (formato polaroid), letras manuscritas, un poster, tatuajes temporales y accesorio para sujetar el móvil. También está disponible en todas las plataformas de streaming y por eso podemos escucharlo ya en su totalidad. Un dulce regalo para este viernes de agosto, incluyendo canciones como Pete Davidson, dedicada a su novio.