De no creerse: Fabio de 'Uff!' puede terminar en la fosa común

MIRA:

“La hermana que era la que quería venir, refería que no tenía dinero para venir a México en este momento, entonces un chico que era muy amigo de Fabio iba a hablar con Ivonne a ver si ella quisiera reclamar el cuerpo por lo que nos decían, no sé qué es lo que haya decidido Ivonne, porque si no quiere el cuerpo se queda en el SEMEFO un mes, y si nadie reclama el cuerpo, pues se va a una fosa común”