Mikha está causando ternura

otra niña llamada Aitana



"El amor de mi corazón eran sólo canciones y no verdades. Hoy soy sólo una parte de lo que cada año me seguirás haciendo crecer pero te juro que lo seguiré intentando. Siempre serás mi nuevo corazón. Te amo hija mía".

MIRA:

AHORA:

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Kalimba está enamorado y no duda en presumirlo. Su pequeñopor todo Instagram y ya los fans del cantante también son suyos.El pequeñito de un año tiene su propia cuenta y sus ojos están encantando a los usuarios.Hay quienes le envían bendiciones a Kalimba y otros bromean con que no se parecen.El cantante tiene, de 10 años, a quien le dicen en sus redes sociales que:Parece que Kalimba ya no está 'tocando fondo', y ahora disfruta una nueva etapa como padre, con sus dos bellos retoños.