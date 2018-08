La actriz Ariadne Díaz recibió, de parte de su pareja Marcus Ornelas, un anillo de compromiso como regalo de cumpleaños.

En su cumpleaños número 32, Ariadne Díaz recibió como regalo ¡un anillo de compromiso!

Su pareja, Marcus Ornelas, preparó a la actriz una sorpresa con mariachis que involucró a Diego, hijo de los actores.

En su cuenta oficial de Instagram, Díaz publicó un video segundos después de que recibió la sortija, y en él se le ve presumir el regalo.

"¡Gracias amor por el mejor cumpleaños de mi vida! De verdad me sorprendiste tantas veces en una sola noche, y mira que eso no está fácil. Gracias por pensar en todos los detalles, por una fiesta sorpresa, por los mariachis, por hacer cómplice de esto a Diego, que además fue quien me dio esta hermosísima sorpresa!”.