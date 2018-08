Caleb y Cody, hermanos de Paul Walker, quieren que Brian O'Conner, personaje al que interpretó el fallecido actor, vuelva a la saga de Fast & Furious (Rápidos y furiosos, en español).



Ambos están abiertos a la posibilidad de servir como modelo para traer de vuelta al amigo de Toretto a partir del CGI, al igual que pasó con la séptima entrega de la franquicia.



Durante una entrevista con AP, Caleb y Cody expresaron su interés por encontrar el modo de que O'Conner vuelva a Fast & Furious aunque solo sea para unos segundos. "Solo espero que hagamos un pequeño cameo y traigamos a Paul para salir del paso. Ese es mi sueño y espero que podamos hacerlo en una de las futuras películas", dijo Caleb.



Por su parte, Cody rearmó las palabras de su hermano añadiendo que tiene que "haber una forma de hacerlo". No obstante cree que su posible regreso "tendría que ser de buen gusto" porque "Paul era el verdadero negocio" de la franquicia.



Algo que según sus palabras se ha perdido con The Fate of the Furious, cinta que prosigue a la última en la que participó Paul. El momento más dramático de la saga fue la despedida de O'Conner, quien tras mirar a Toretto toma otro camino distinto mientras conduce.



Esta secuencia fue posible gracias a Caleb, de quien tomaron su gura y la mezclaron con el del fallecido Paul. Algo que no fue muy ortodoxo y que sería la única posibilidad de traerle de vuelta. "A veces es algo espeluznante cuando pienso: 'Oh, ese soy yo'. No queda muy bien", concluyó Caleb sobre el retorno de O'Conner.

