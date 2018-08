Empleados de Google protestan contra proyecto para China.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Centenares de empleados defirmaron una carta de protesta contra el desarrollo de una versión de su motor de búsqueda adaptado a las exigencias de censura en China, según elUnos mil 400 firmantes piden más transparencia para comprender las implicaciones "éticas" de este proyecto, según esta carta que circula en el sistema de comunicación interna, indicaron al diario tres fuentes que tuvieron acceso al documento."Actualmente no tenemos bastante información para tomar decisiones claras sobre el aspecto ético relativo a nuestro trabajo, nuestros proyectos y nuestro empleo", según un extracto de la carta citada por el Times.Ante la censura y los ciberataques, el gigante californiano había retirado suenen 2010, y varios de sus servicios siguen desde entonces bloqueados en la segunda economía mundial. Pero Google está probando un motor de búsqueda conforme a las exigencias de las autoridades chinas, lo que suscitó críticas de militantes de derechos humanos y de los propios empleados, informó a principios de agosto la revista en líneaEste proyecto es llamado ""."Necesitamos urgentemente más transparencia (...) Los empleados de Google deben saber lo que están desarrollando" según la carta.Durante una reunión el jueves con los empleados, el presidente dereiteró su compromiso en favor de la transparencia y dijo que el grupo "exploraba varias opciones" pero que "no estaba a punto de lanzar un motor de búsqueda en China", según el Financial Times.