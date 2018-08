Exceso de peso en las mochilas escolares perjudica a los niños: IMSS

El peso de las mochilas de útiles escolares no debe exceder el 10 por ciento del peso de los niños para evitar riesgos de lesiones, advirtieron especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con motivo del inicio del ciclo escolar el próximo lunes.



Exhortaron a los padres de familia a vigilar que la "carga" en mochilas no exceda esos kilogramos, y que ésta sea confortable y de preferencia tenga ruedas para trasladarla. Armaron que, a largo plazo, un peso excesivo puede ocasionar problemas en la salud como deformaciones en la columna, malas posturas al caminar y otros trastornos del sistema músculo esquelético.



El jefe de Ortopedia del Hospital General Regional No.1 “Morelos”, en el estado de Chihuahua, Adrián Rodríguez, explicó que si por ejemplo el niño pesa 30 kilogramos, su mochila no deberá sobrepasar los tres kilogramos.



Recomendó que las mochilas tengan correas anchas y acojinadas, proporcionales a la talla de los pequeños, para que no les queden holgadas, de forma que al ajustarse a su espalda, queden cinco centímetros arriba de la cintura.



También, sugirió que la carguen con las dos correas para distribuir el peso en ambos hombros, así como evitar que transporten artículos innecesarios.



Los daños pueden aparecer años después, haciéndolo propenso a lesiones en la columna, cadera o rodillas, que si no se detectan o tratan a tiempo, pueden tener consecuencias irreversibles.



Recalcó que es muy importante cuidar las condiciones en las que el escolar carga sus materiales, ya que, dijo, es común que para compensar el equilibrio con relación al peso de la mochila, el infante se encorve hacia adelante al momento de caminar, situación que puede ocasionar mayor contractura.



El especialista del IMSS recomendó que los menores de edad sean sometidos a valoración periódica.



