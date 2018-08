Fue en 2007 cuando se cambió con la intención de una renovación y un combate a la piratería. La tercera edición, la última que ha tenido con Patria, su casa editorial, fue en 2017 a propósito de su 70 aniversario, actualización que cuenta con una modernización de conceptos y la revisión de las más de 6 mil ecuaciones que conforman el tomo. La renovación también llegó a los libros de Aritmética y de Geometría y Trigonometría, ejemplares que completan la serie Baldor y que tienen a los matemáticos Aryabhata y Euclides en sus respectivas portadas. Estos tomos, que también están en su tercera edición, cuentan con un diseño de interiores similar al de Álgebra.

Es el libro de álgebra en el que estudiaron nuestros abuelos, nuestros padres y millones jóvenes a lo largo de siete décadas y hasta en el último rincón de la América Latina. El clásico de Álgebra es el libro en español más vendido en Amazon en el área de Ciencia y Matemática. En las publicaciones en inglés y castellano ocupa la tercera posición, después de "Thinking, fast and slow", de Daniel Kahneman; y "Astrophysics for People in a Hurry", de Neil DeGrasse Tyson.La joya del sello editorial mexicano permanece en el mercado latinoamericano porque se trata de una obra que ayuda a pensar y a utilizar el lenguaje matemático, aunque también hay algunos que lo recuerdan con temor por los aprietos en los que el álgebra los ponían. Alma Sámano, editora de Patria, dice que el mayor éxito del libro es la ayuda que da al estudiante a tener un aprendizaje autónomo y para guiarlo cuando uno va mal en sus estudios de preparatoria y de los primeros semestres de ingeniería, actuaría o matemáticas.Aurelio Baldor de la Vega fue un matemático, profesor y abogado que nació en La Habana, Cuba, el 22 de octubre de 1906. El autor del libro fundó el Colegio Baldor, instituto que contaba con cerca de 3 mil 500 alumnos y que fue nacionalizado tras la Revolución Cubana que triunfó en 1959. Allí trabajó con otros profesores sus ejercicios y ejemplos, lo cual le dio la oportunidad para saber qué funcionaba y qué no.Apasionado por las matemáticas y amante de los retos numéricos, un día organizó sus apuntes y surgió la obra que ha llenado a los jóvenes de problemas algebraicos. Fue en 1948 cuando Aurelio Baldor vendió los derechos de su obra a la editorial mexicana Publicaciones Culturales y su clásico llegó a nuestro país.Álgebra se abrió paso dentro de la academia y se consolidó como un clásico que vio su segunda edición hasta 2007. Esto fue una tarea titánica porque significó capturar las más de 6 mil ecuaciones que lo componen y hacerlo sin equivocaciones.