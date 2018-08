Denuncian nula investigación sobre el paradero de Kimberly Alize

El personal del área de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato (PGJE) no se ha contactado con la familia de la menor irapuatense, Kimberly Alizee Torres Rodríguez, ni con activistas que han buscado dar seguimiento al caso.

Así lo afirmaron la tía materna de Kimberly, Guadalupe Rodríguez y la activista, Frida Guerrera Villalvazo, quien se sumó a la búsqueda de la pequeña, que tiene cuatro años desaparecida, desde el 5 de febrero del 2014.

“Kimberly merece Justicia. Kim no tiene padres, pero sí una abuela amorosa sedienta de ella, de saberla viva y sin haber sufrido ningún daño. La justicia debe llegar a esta familia, encontrar a quienes les arrebataron a Ana (la madre de Kimberly) como a quienes tienen a Kimberly”, escribió Frida Guerrera en una columna enviada a AM.

La activista de Ciudad de México indicó que el director general de Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), José Antonio Ferrer Álvarez, le consiguió el contacto con autoridades de la Procuraduría, en Irapuato, específicamente de la licenciada, Laura Edith Ortega Pérez, directora de Investigaciones.

“Desde el viernes 10 (de agosto) me comuniqué vía telefónica, me notificaron que no se encontraba en su oficina (Ortega Pérez) hasta el lunes 13 (agosto); desde entonces estoy esperando a que me llamen, no sin estar insistiendo todos estos días, ahora nadie contesta la extensión 44155 de la dirección de Investigaciones de Irapuato”, detalló la activista.