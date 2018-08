Descarta José Guadarrama haber apoyado a Morena; ahora presidirá FDH

Con la intención de fortalecer el Frente Democrático Hidalguense (FDH), expresión interna del Partido de la Revolución Democrática (PRD), esta tarde fue elegido José Guadarrama Márquez como su presidente.



Previo a la designación, Guadarrama Márquez aprovechó para aclarar durante entrevista que en las pasadas elecciones no apoyó a Morena como se dijo en repetidas ocasiones, sino que trabajó para el PRD en Michoacán.

“Los comentarios y descalificaciones siempre se van a dar, se dijeron muchas circunstancias que no corresponden, pero me dieron una responsabilidad y me fui a encabezar la lucha del frente PRD-PAN y Movimiento Ciudadano desde la trinchera más importante del sol azteca, Michoacán”.

Con dicho trabajo, dijo, entregó una senaduría, 12 diputaciones locales, 59 presidentes municipales, con lo que logró el primer lugar de la participación perredista en todo el país, lo cual, agregó, garantizó el registro del partido.

Ante el cuestionamiento de si fue un error la coalición con Acción Nacional, comentó que en estos momentos se realiza un análisis, sin embargo reconoció que hay compañeros del partido que han levantado la voz para decir que no les fue bien en la alianza.

Para próximas elecciones, en caso de que se concretara una alianza se realizaría con partidos de la misma tendencia, “centro, centro-izquierda o izquierda” sentenció.

En este sentido, dijo que tampoco descarta de manera absoluta una coalición del FDH con Morena para las próximas elecciones, ya que sostuvo que el frente no priva a ningún aspirante de sus corrientes políticas.