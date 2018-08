“Se aclara que hace 5 años, cuando Clothes & More Is, iniciaba su incursión en el ramo textilero, atendiendo a un petición de la empresa Herpay (con quien nunca se tuvo una relación comercial) y en un espíritu de sana competencia y ayuda entre competidores se facilitó su domicilio para que fuese utilizado como domicilio para recibir notificaciones en el Estado de México, ya que sus oficinas estaban en la Ciudad de México, pero jamás como su domicilio fiscal”, precisa el documento.



“Se aclara que los materiales ocupados para la confección de los uniformes propuestos por el Gobierno del Estado de Guanajuato son de la más alta calidad. Debiendo hacer notar que no se trata del material tafetán como indebidamente se menciona”, señala parte del comunicado.

La empresa Clothes & More Is, proveedora de uniformes deportivos escolares del Gobierno del Estado, reconoció que compartió con la firma Herpay la misma dirección en licitaciones en Guanajuato y el Estado de México en 2013.En un comunicado enviado a am, la firma argumentó que le “presto” su domicilio fiscal a su rival en concursos, sólo para recibir notificaciones.reveló el martes que Clothes & More Is tiene vínculos con otros dos proveedores que han participado en licitaciones en Guanajuato: Herpay S.A de C.V. y José Juan Peña Lara.Los fabricantes compartieron en 2013 el domicilio de la Avenida Bosques de los Pirules manzana 91 lote 2 de la colonia Héroes Tecamac de Tecamac, Estado de México, quedando evidencias en contratos que firmaron con Guanajuato y aquella entidad.Lo que no aclararon quienes redactaron el comunicado (que no está firmado), es por qué comparten el número telefónico 5555446573 registrado en Manuel Avila Camacho 5714 de la colonia Media Luna, Delegación Coyoacan de la Ciudad de México, domicilio que tenía anteriormente Clothes & More Is y donde también atienden llamadas representantes de Herpay.La compañía negó que la tela utilizada en los uniformes sea de origen chino.Fabricantes de Moroleón catalogaron la tela como de mala calidad, ya que se desgarra fácilmente y es importada de China.Sin embargo, en las características del diseño que entregó el Estado a los concursantes a través de las bases de licitación, es claro que ese material es el requerido para confeccionar los conjuntos deportivos.“Composición de las telas exteriores y forro, 100 % poliéster. Fabricada en tejido calada (plano) de ligamento tafetán color azul rey (código Pantone 19-4056 TP)”, se anotó en la página tres de las “Especificación Técnicas de los Uniformes Deportivos” de la cualtiene copia.Cabe señalar que los mismos representantes de Clothes & More Is e Industrias Manufactureras MyR, declararon al reportero en una entrevista el 26 de julio pasado en la planta de Irapuato, que el diseño se realizaría estrictamente como lo requirió el Gobierno del Estado.