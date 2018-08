Ricardo Sheffield tuvo súper padrinos durante su campaña

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El ex candidato a la gubernatura, Ricardo Sheffield Padilla, fue el que más apoyo recibió de militantes y simpatizantes para su campaña con un monto de 864 mil pesos.El hoy gobernador electo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, recibió de sus ‘padrinos’ 289 mil 910 pesos de acuerdo a los resultados de fiscalización que publicó el Instituto Nacional Electoral (INE) en su portal.El ex candidato del PRI, Gerardo Sánchez García, obtuvo 322 mil pesos; Felipe Arturo Camarena García (PVEM), 43 mil pesos; Bertha Solorzano Lujano (NA), 35 mil pesos.Fueron en total 37 personas, entre militantes y simpatizantes, los que apadrinaron al ex candidato de Morena.Desde 88 mil pesos que donó otro ex blanquiazul, Raúl Humberto Albo Márquez, hasta la mínima aportación de 2 mil pesos.Sheffield Padilla aportó para su propia campaña un total de 17 mil 829 pesos, según informó el INE.Para el abanderado de la coalición Por Guanajuato al Frente, Diego Sinhue Rodríguez, el monto más alto lo recibió de Juan Manuel Ayala Torres, hermano de quien será el próximo Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, que aportó 174 mil pesos.En el caso del priista Gerardo Sánchez, fueron nueve personas las que abonaron a su campaña, Eladio Mora Valencia con 70 mil pesos, y el ex delegado del PRI Marcelino Bravo Sandoval, 40 mil pesos.El apoyo de los verdes para Felipe Arturo Camarena fue desde 700 pesos hasta 6 mil 960 pesos.Y por último, la maestra Bertha Solórzano Lujano tuvo el apoyo de ocho simpatizantes.Juan Manuel Ayala TorresAntonio Mares CrespoVerónica Romero CastilloHumberto Albo MárquezJonathan García OrtizEnrique de la Rosa Luna ParraEladio Mora ValenciaDiana Paco ArgüelloIgnacio Peña GutiérrezAlicia Moya RodríguezBlanca E. González ZavalaJorge Carlos Martín BarreraJosé Alfaro BermúdezRaúl Ahumada SolórzanoDavid Cano Anguiano