Instituto electoral sin opinión ante dirigente petista, vinculado por violencia intrafamiliar

La presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), Guillermina Vázquez Benítez, dijo que no tenía “nada que opinar” ante la destitución del dirigente del Partido de Trabajo (PT) Arturo Aparicio Barrios, quien fue detenido acusado de golpear a su expareja.

Durante entrevista, las dos integrantes del instituto electoral coincidieron en que no pueden emitir criterios respecto a los hechos por los que Aparicio Barrios fue detenido el martes 14 de junio.

Detienen a dirigente del Partido del Trabajo Hidalgo, acusado de golpear a su expareja

"NO TENGO NADA QUE OPINAR": VÁZQUEZ BENÍTEZ

Al concluir la sesión ordinaria de ayer, la consejera presidenta indicó que en relación con el exdirigente del Partido del Trabajo no emitiría opiniones.

Lo anterior, tras argumentar que respeta las decisiones de los partidos del estado. “Yo soy muy respetuosa de la vida interna de los partidos, no tengo nada que opinar”, indicó.

“REPROCHABLE CUALQUIER ACTO DE VIOLENCIA”: CONSEJERA

Sobre este tema, la consejera del IEEH y presidenta de la comisión permanente de equidad de género, Martha Alicia Hernández señaló que “siempre es reprochable cualquier acto de violencia que se cometa hacia las mujeres”.

No obstante, agregó que no emitiría alguna opinión al argumentar que dicha situación no se “ha informado dentro del Instituto Estatal Electoral”.

“Lo único que sé es lo que ha circulado a través de los distintos medios de comunicación, como toda ciudadana, y lo único que puedo decir es que siempre es reprochable cualquier acto de violencia”.