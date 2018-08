"La Universidad debe ser un espacio desde el que se irradie un mensaje de construcción de una mejor sociedad, diversa y segura(…). En ese sentido se hace manifiesta la voluntad de atender puntualmente cualquier reclamo de reparo y atención a situaciones que vulneren los derechos de cualquier persona", expresó en el documento.



"Reconocemos que el principal reto para nuestra división es restaurar la confianza en las instituciones universitarias y el respeto entre los miembros de la comunidad, y en ese sentido el único camino para lograrlo es la verdad", sostuvo el director.

Alex Ricardo Caldera Ortega, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, condenó cualquier acto de violencia contra las mujeres, incluido el acoso sexual.Su declaración fue luego de que este martes, un grupo de alumnas y ex alumnas de la División hicieran una rueda de prensa para denunciar haber sido víctimas de hostigamiento por parte de algunos profesores Caldera Ortega reconoció que este tipo de acoso es una problemática prioritaria que debe ser atendida y que por parte de la División hay voluntad de intervención en todos los casos que sucedan para que sean atendidos por vías apegadas al derecho y enmarcadas en una perspectiva de género.En un comunicado, afirmó que ya hubo acercamiento con el colectivo que encabeza las manifestaciones para invitar a que se canalicen las demandas por la vía institucional y que siempre han estado abiertos al diálogo para atender todos los reclamos al respecto.Donde también informa que después de la rueda de prensa fue cuando se conoció por primera vez la presunta implicación en este acto de cinco profesores de la división.Quien ya declaró que si no se acusa a nadie en particular a partir de los carteles aparecidos en el edificio, la demanda se difuminaba, se invisibilizaba a los acusados y no permitía una protección adecuada a las víctimas.Asimismo expone que los profesores implicados manifestaron interés en aclarar los hechos y ya se acercaron a reclamar su derecho de