“Es una iniciativa caduca, en junio de 2014 estando Barbara Botello en la presidencia se hicieron arias juntas y se dio por terminada la iniciativa, se aceptó que no era congruente. Esta iniciativa se trajo de Colombia, donde se inició desde 10 años antes y después de ese tiempo se dieron cuenta que sólo habían provocado enfrentamientos”, señaló el motociclista José Anaya.

“Se deben de enfocar las autoridades no en una prenda, sino en la problemática de la ciudad que es que no hay seguridad vial, hay muchos asesinatos y feminicidios. No somos carceleros o delincuentes. Mejor pongan ese granito de arena para que realmente haya seguridad vial”, indicó Ericka Ledezma.