Regresa Sala Superior diputación federal a Julio Cesar Ángeles Mendoza

Por unanimidad, la tarde de este viernes magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocaron la sentencia emitida por la Sala Toluca y confirmaron la constancia de mayoría de Julio César Ángeles Mendoza como diputado electo del distrito federal 5, con cabecera en Tula.





Los magistrados consideraron que Ángeles Mendoza no violentó el proceso electoral cuando regresó a ejercer como alcalde, pues ya había recibido su constancia de legislador electo.

El pasado 5 de agosto, representantes de Morena interpusieron un recurso de reconsideración a la sentencia emitida la madrugada del viernes 2 de agosto por la Sala Regional Toluca, con la cual Ángeles Mendoza perdió la candidatura bajo el argumento de que no debió regresar a la alcaldía ya que aún no concluía el proceso electoral.

CON REGRESAR NO VIOLENTA LA ELECCIÓN

Ahora, durante la discusión de la ponencia a cargo del magistrado José Luis Vargas Valdés, se decidió revocar la sentencia ya que se consideró, que si bien el proceso electoral no había acabado el 9 de julio que Julio César Ángeles Mendoza regresó a su cargo como alcalde de Atotonilco de Tula, ya no se violenta la elección puesto que incluso había recibido su constancia de mayoría.

El pasado viernes 2 de agosto, los magistrados de la Sala Regional Toluca basaron su decisión en la jurisprudencia 14-2009 aplicable al estado de Morelos y legislaturas similares, la cual incluso había sido ratificada el pasado 10 de julio dentro de un proceso de depuración en la Sala Superior.

Sin embargo, los magistrados del TEPJF comentaron que aunque no se incluyó en la propuesta radicada bajo el expediente SUP-REC-872/2018, en fechas posteriores analizarán dejar sin validez o declarar obsoleta la jurisprudencia antes citada.

El grupo colegiado dijo que la figura de inelegibilidad no aplica ya que lo que se busca con la separación de cargo es que el funcionario haga uso de recursos públicos para su beneficio e influir en los resultados al momento de la votación, pero al reincorporarse después de recibir su constancia, ya no se violenta ese proceso.

Por ello, resolvieron acumular los expedientes SUP-REC-871/2018 y SUP-REC-872/2018, revocar la sentencia de la Sala Regional Toluca y confirmar la entrega de constancia de mayoría en los términos ya establecidos a Julio César Ángeles Mendoza.