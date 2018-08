La Marina de México ha localizado este viernes en Sinaloa un campamento con 50 toneladas de la metanfetamina, conocida como 'cristal', listas para ser distribuidas. Se trata de una incautación récord localizado en un paraje a solo 30 kilómetros de la capital, Culiacán. El decomiso se registró dos semanas después de que la Policía federal capturara 120 kilos de la misma en el aeropuerto de la Ciudad de México. Hasta el día de hoy, el decomiso más grande de este tipo de metanfetamina se había registrado hace cuatro años, cuando se encontraron nueve toneladas en Michoacán.

En la operación, que comenzó el jueves por la noche, participaron 50 militares de la Armada. Solo hasta la mañana del viernes se descubrió el tamaño del alijo. Es el más grande encontrado hasta ahora y detrás de la operación hay “un intenso trabajo de inteligencia”, según las fuerzas armadas.

El golpe final fue ejecutado la noche del jueves diez vehículos artillados que se adentraron por un camino hasta localizar un narco laboratorio o cocina. A medida que avanzaban, los marinos encontraron marcas de vehículos, restos de basura y huellas de botas cerca del poblado de Alcoyonqui. Unos kilómetros más adelante, los militares descubrieron el impresionante alijo con decenas de tambos, bidones y ollas de peltre donde se almacenaba el cristal en estado líquido y sólido. Todo estaba listo para salir hacia Estados Unidos.

La mayoría de la mercancía estaba enterrada, cubierta con tierra y lonas en tres cavidades. En la primera se encontraron tres toneladas, en la segunda 40 y en la última siete.

Según fuentes militares, el campamento, de unos 500 metros cuadrados, pertenece al cartel de Sinaloa. El laboratorio estaba divido en cuatro secciones para elaboración de precursor químico o base, reposo, reactores y enfriamiento. Cerca del mismo había un refugio para unas 30 personas, pero no encontraron a nadie al llegar al lugar y no hubo detenidos en la operación.

El cristal es una de las drogas baratas más demandadas. El 2 de agosto, la policía dio un importante golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se ha convertido en la organización criminal más grande del país, al interceptar en el aeropuerto un cargamento de 120 kilos de cristal con un valor aproximado de 76 millones de dólares, ocultos en ordenadores con dirección a Nueva Zelanda.

Según fuentes militares, la pureza del cristal en Sinaloa es alta. Originalmente, los principales productores de cristal estaban en Michoacán, pero el control del mercado ha sido arrebatado por el cartel sinaloense. Precisamente la guerra por el dominio de esta sustancia está detrás de la ola de violencia en Ciudad Juárez que protagonizan los carteles de La Línea y Los Artistas Asesinos.

Diariamente una cocina de este tipo puede producir diariamente 200 kilos de cristal.

“El costo promedio por libra es de 5.000 dólares en la frontera con EE UU, y en Sinaloa se paga unos 25.000 pesos por libra (1.300 dólares)”, señaló uno de los militares que participó en una de las últimas incautaciones en Sinaloa.