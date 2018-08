Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, pidió al pueblo de México a que le ayude "a resolver el asunto" del Nuevo Aeropuerto, por lo que convocó a que la decisión se tome "entre todos" a través de una consulta nacional y después de que se realicen una serie de foros.



"Llamo al pueblo de México a que nos ayuden a rebasar entuertos, a que nos ayuden a resolver sobre este asunto, dícil, que heredamos, pero que debemos enfrentar de la mejor manera posible", dijo el tabasqueño en una conferencia de prensa.



Acompañado de Javier Jiménez Espriú, quien será el próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Alfonso Romo, el presidente electo aseguró que "entre todos decidamos lo que resulte mejor", "no importa el tiempo que lleve porque es una decisión que puede signicar la erogación de recursos públicos y no podemos tomar decisiones a la ligera".



Jiménez Espriú, por su parte, señaló las ventajas y desventajas de los dos proyectos que existen actualmente: el de Texcoco y el de Santa Lucía. Sobre el de Texcoco, dijo que entre los inconvenientes de ese aeropuerto se encuentran su alto costo de construcción y mantenimiento.



Mientras que el Santa Lucía tendría un menor impacto negativo sobre la CDMX y menores costos de construcción y mantenimiento. Sin embargo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) determinó que no es viable la operación simultanea del aeropuerto de Santa Lucía con el actual aeropuerto de la CDMX.



Jiménez Espriú detalló que se realizarán foros en los medios de comunicación para informar a la población y que posteriormente, en la última semana de octubre se realizará una consulta nacional para conocer la opinión de los mexicanos. López Obrador aseguró que la consulta ciudadana es un "ejercicio democrático", el primero de su gobierno.



Además, detalló que para la construcción del aeropuerto en Texcoco faltarían recursos, pero que éstos se podrían obtener concesionando una parte o su totalidad de la terminal aérea.

