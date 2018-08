Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Pedro González dejó Sapal con mil 850 millones de pesos en bancos. Y conste que no regresó los 9 millones que costaron las obras que hizo en sus tierras a costillas de lo que pagamos todos los leoneses.Para tener una idea, este monto atesorado y ocioso representa la tercera parte del total de los recursos con los que inició este año toda la administración municipal.Pero lo que más lamentan los leoneses es que mientras ese dinero está ahí sin beneficiar a nadie, miles siguen batallando porque no tienen el servicio de agua potable en sus casas.El nuevo presidente del Sapal, Roberto González Martínez, tiene un gran reto, pues lo que antes era la dependencia modelo hoy se ha convertido en un dolor de cabeza para el alcalde Héctor López Santillana, volver a poner orden en Sapal no será cosa fácil. Basta con ver cuánto tardó el desenlace obligado de la salida de González.Mientras tanto, el nombramiento de González Martínez ya causó polémica, el reglamento del Sapal señala que no puede asumir la presidencia quien ocupe un cargo similar en algunos de los organismos que integran el Consejo Directivo, él es presidente de Canacintra.Por si las dudas, el mismo Alcalde adelantó que Roberto González dejará la presidencia de ese organismo empresarial al menos hasta febrero, cuando se renueve otra vez el Consejo del Sapal. Pero qué necesidad.El líder de la Concamin Nacional, Francisco Cervantes, hizo espacio en su agenda para estar presente ayer en León con los transportistas en su Foro de Logística y Movilidad y más tarde con los industriales de la manufactura de exportación y maquiladores en la Cuarta Edición del B2B de Index en Poliforum.En su paso por el evento organizado por la Canacar en el Hotel Hotsson, el empresario mexiquense aprovechó para otorgar un reconocimiento a Miguel Márquez Márquez, por considerarlo uno de los mejores gobernadores de México.Francisco Cervantes destacó el trabajo que ha hecho el gobierno de Márquez en atracción de inversiones y su esfuerzo por mantener al Estado como una zona que crece al 6%, cifra muy distante del 2% que lo hace el resto de México.Pero el empresario no fue la única persona que felicitó al ‘Gober’, también lo hizo el alcalde de León, Héctor López Santillana, que al igual que en la semana pasada durante la inauguración del IECA Plantel León, dedicó parte de su discurso a ovacionar al mandatario estatal.Parece que los nuevos lineamientos en materia de transparencia, que incluso abren la posibilidad de que los gobiernos puedan ser sancionados económicamente por no cumplir con poner a disposición de los ciudadanos la información que es pública de oficio, les pasa de noche a la mayoría de las autoridades guanajuatenses.Las acciones que realiza el Consejo del IACIP que encabeza la comisionada presidenta Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña, de poco han servido, los municipios interpretan estas reglas a su antojo y buscan por todos los medios ocultar la información.Prácticamente, ningún municipio guanajuatense tiene su información actualizada, en el caso de León cuya Unidad de Transparencia está a cargo de Cecilia Catellanos Pedraza, la información de oficio ya debería estar disponible en el portal pero en varios casos no está actualizada o de plano no existe.Y eso que León es uno de los municipios más avanzados, otros de plano ni siquiera saben que tienen que cumplir con esta información.Sería bueno que el IACIP apretara el paso y sancione a todos aquellos funcionarios que ponen trabas para poner a disposición de los guanajuatenses la información que por ley es pública.Ayer, la Cámara de Representante del Estado de Arizona hizo un reconocimiento a Juan Hernández, quien formará parte del gabinete del gobernador electo Diego Sinhue Rodríguez Vallejo como secretario de Movilidad Humana y Migración.En Arizona le reconocen a Juan Hernández todo el trabajo que ha hecho a favor de los migrantes en Estados Unidos y para facilitar las relaciones México- Estados Unidos, de paso le desearon suerte en el nuevo cargo que desempeñará próximamente en Guanajuato.