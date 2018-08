Corredor Industrial

la realidad de los salarios

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. Buenas noticias para los transportistas de carga en Guanajuato; ahora el Estado está fuera del deshonroso “top ten” del mayor índice de robos en carreteras, peroseguido del Estado de México con 21%, luego aparecen Tlaxcala con el 10%, Michoacán con 10%, Nuevo León 7%, Jalisco 7%, Morelos 5%, San Luis Potosí 3%, y Veracruz, Oaxaca y Querétaro con 2%, esto con datos al cierre del primer semestre del año en curso, compartidos por Enrique González, el presidente nacional de la Canacar.Luego de que se tipificara el robo al transporte de carga como delito federal, no crea que las cosas han cambiado mucho, por el contrario ahora el robo a hidrocarburo, por ejemplo , pasó del 29% en el trimestre anterior a 39%.Un asunto no menos preocupante es queproductos que al final pueden ser comercializados en la informalidad o peor aún usados para un mal manejo.Mire, qué ironías de la vida, uno de los sectores que mayor porcentaje del PIB en México representa, también es el que más sufre, pues el déficit de conductores continúa siendo en la actualidad de más de 50 mil operadores en México.A eso súmele que ahoraUn chofer de transporte de carga en México gana en promedio 30 mil pesos mensuales, un sueldo nada desagradable, sobre todo comparado conque se perciben en nuestro País. El problema es que cada vez, menos personas quieren conducir un camión por miedo a la inseguridad.Para contrarrestar esta situación, el empresario leonés y capitán de la Canacar en México, Enrique González Muñoz le hizo una petición al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.Ésta consiste en apoyar la capacitación para conductores a través del programa de becas Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que se otorgarían a los jóvenes aprendices 4 mil 500 pesos.Le platico cómo funciona la capacitación en el IECA en Guanajuato, y cómo han egresado 400 nuevos conductores... al tabasqueño no le desagradó la idea de replicar esos avances a nivel nacional. Incluso, se espera que en el siguiente mes haya una reunión entre el director de Express MG y Andrés Manuel López Obrador.En Guanajuato, no es muy alta la falta de conductores, pero es de llamar la atención que más del 40% son de otras zonas de México.La aplicación de la NOM-087 es una acertada idea, pero será complicado aplicarla en la realidad, considerando que únicamente existen en todo México 50 paradores de descanso.Dar espacios para el descanso a los conductores es algo que toda la vida los propios empresarios han ofrecido a sus operadores, con la finalidad de evitar el menor número de trabajadores cansados al volante, sin embargo ahora será obligatorio a un número de horas específicas, así que el conductor tendrá que parar en puntos que pueden no ser los más seguros.Además sin las comodidades suficientes, ya sabe a pie de carretera o a un costado de las casetas de pago, son muy pocas las que tienen un espacio digno para que los traileros hagan una pausa antes de seguir su camino.Para el empresario Enrique González Muñoz la idea es muy buena, la van a acatar, pero es importante dejar en claro queUna solución en esta área de oportunidad es que con la Reforma Energética, varios gasolineros se han acercado a la Canacar con la propuesta de construir estaciones de gasolina que integren zonas para que el transportista pueda dormir y hasta bañarse.Por lo pronto esperan que su aplicación no vaya generar sanciones o extorsiones por parte de las autoridades.A más tardar antes de la segunda semana de octubre, las negociaciones del TCLAN deberán haber finalizado , al menos es lo que espera Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin Nacional.Platicando con el empresario en su visita a León, nos comentó que los temas siguen avanzando, siendo el del automotriz del que aún quedan varias páginas por resolver. Se espera que la idea de imponer un 25% de impuesto a los autos importados no surta efecto, pues vaya que pegaría a México y sobre todo alPara el líder de la Concamin será fundamental que en el próximo sexenio las autoridades, iniciativa privada e instituciones educativas de nivel medio y superior, trabajen para la formación de un mayor número de personas calificadas para industrias como el automotriz y aeroespacial, de lo contrario va seguir siendo complicado cubrir la demanda del crecimiento que viven estos sectores.