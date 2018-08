De llaves y comida congelada goteando en un pasillo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hace un par de meses mi llave de la puerta cumplió su amenaza de dejarme fuera de mi casa.Ya llevaba unas semanas dándome indirectas haciéndome sudar frío cada vez que intentaba girarla en la cerradura, pero siempre llegábamos a un acuerdo después de 15 minutos de rifi rafe en la que mi necedad terminaba ganando. Pues llegó un día en que ni 40 minutos de necedad traducida en jaloneos y metidas de llave lograron que ese objeto tan pequeño, pero tan indispensable, cediese y me dejara entrar.Para ilustrar a usted, queridx lectorx, ese día había sido horrible. Hacía calor, todavía me faltaba desempacar cosas de la mudanza, todo en el trabajo no salió como esperaba, no había podido hacer el súper la semana pasada, mi cuenta bancaria de horas de sueño estaba en número negativos y justo ese día logré hacer unos pendientes que había pospuesto desde el medioevo, entre ellos, ir al super y llegar cargadita de comida congelada para el batallón/semana que me esperaba.Pues allí yo estaba, sentada en la banqueta deliberando qué hacer conmigo, mi existencia y mi llave, a quien miraba con desprecio, pero no parecía inmutarse, la muy tonta.La tarde anterior había tenido una discusión con mi novio sobre la independencia de la mujer y el cómo la sociedad nos cría para que nos abrumen problemas de magnitud menor, que nos acostumbra a correr a pedir ayuda a la mínima de imprevistos. Y claro, señoras y señores, mi señor orgullo no iba a probar esa teoría justo ese día. Pa’ tonterías yo.Terminé llamando a un teléfono de cerrajeros porque pues… comida congelada, cansancio y llave ingrata. Esperé 40 minutos en la calle, super en mano. Maldije mi completa falta de interés en mi infancia por cómo funcionan las cerraduras y cotejé la idea de comer un pedazo de atún congelado. Muy pintoresco el momentito.A los cu a ren ta mi nu tos (léase con voz de Paulina De La Mora) llegó una cerrajera (JA) a enseñarme el arte de desatascar una puerta. Terminé hablando con ella y contándole mi horrible día porque… empatía femenina, mientras ella limaba mi puerta para que la señorita llave de Maca no volviera a hacerse la interesante. Al final con la puerta bien cerrada, la comida en el congelador, el celular del trabajo en silencio y un poco más descansada filosofé sobre lo cool que es saber que pedir ayuda no es de dependientes y mis mini dramas personales son una parte de mí y que pasan a la misma velocidad en que una llave vuela hasta caer al mar. Y que si no me sucediesen estas cosas ¿qué contaría en las sobremesas?Hay que saber decir “necesito ayuda” en los momentos importantes, entender que no siempre se puede ser Lara Croft, y que a veces se necesita tiempo para sacar todas las tonterías que se acumulan en la cabeza y sabiduría para olvidarlas en el instante en que salen por la boca. Y listo. Fin del drama.Señor Freud, usted y su machismo han hecho tanto daño… Pero tranqui my friend, aquí está mi verborrea mental para desmontarle el numerito.