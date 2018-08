¿Cómo le hicieron?

“estuve cuatro años en México con otra organización gubernamental y cuando hablamos de seguridad, resulta que me robaron mi apartamento, mi computadora y mi información, así que mejor a ese tema no le entramos”.

Aquí la burocracia no sólo le cuesta poco a la población,

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cuando gobernantes de otros países llegan a Singapur se quedan con la boca abierta, igual los turistas ven el bienestar y la riqueza de la isla con asombro.Como son tantos los gobiernos extranjeros que quisieran la receta “Singapur”, vienen a pedir consejo.Con el pragmatismo de una empresa-país, el gobierno de la isla crea un ente llamado, una institución para ayudar a otros países y compartir el conocimiento y la experiencia de Singapur con la participación de expertos.De gobierno a gobierno, ayudan en muchas tareas: planeación maestra de territorios; educación con acento en matemáticas y ciencias; sistemas de transporte; eficacia administrativa y gobierno electrónico.La SCE no tiene subsidios ni busca utilidades. Todo lo que hace, lo pagan los países que lo requieren pero existe el compromiso de llevar los proyectos a sus metas.El director, Daniel Seah, comenta que ellos no sólo dan recomendaciones o sugerencias; van al terreno de los hechos y ayudan a la implementación del tema que se requiera. “El prestigio de Singapur está de por medio y no podemos hacer proyectos que no funcionen”.Con esta institución Singapur cumple dos objetivos: no pierde el tiempo explicando una y otra vez los secretos de su receta política económica y va más allá: participa con gusto en el desarrollo de quien se lo pide.Cuando le preguntamos a Daniel si también pueden ayudar en temas de seguridad, comenta con una fina ironía:Entusiasmados, Diego Sinhue y sus compañeros del nuevo gobierno, están más que puestos para compartir experiencias. Tan sólo recordar que Singapur está en la punta del conocimiento y tiene las mejores calificaciones de las pruebas internacionales PISA, que tiene el gobierno menos corrupto de Asia y uno de los más eficientes del mundo, hace salivar de envidia.Hay temas que nos sorprenden. Por ejemplo la capacidad de aprovechar hasta la última gota de agua.¿Cómo es que un país tan pequeño y sin recursos naturales logra colocarse entre los cinco países más ricos del mundo, entre los cinco menos corruptos y con un crecimiento permanente?su eficacia apuntala todo. Aquí se admira el trabajo honesto y el mérito. Al contrario de quienes dicen que es una dictadura, se discuten los temas con seriedad y se castiga con mano firme al delincuente, sea callejero o de cuello blanco. Eso hace que tenga una de los menores índices de homicidios y delitos.Estos comentarios son sólo una mínima parte del paisaje de un país que multiplicó por 15 su prosperidad en dos generaciones.