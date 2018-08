Realizan operativo en San Francisco y Purísima tras balacera

“Se sigue la coordinación con las autoridades estatales y se mantendrán los filtros establecidos en los días siguientes”, indicó Héctor Rosiles Paloblanco, director de Seguridad Pública en Purísima.

Desde las primeras horas de la mañana de ayer, autoridades detanto defueron alertadas sobre la situación de violencia que se generó enRazón por la que ambas corporaciones de seguridad establecieron la operatividad que debía de seguirse en caso de una emergencia vinculada a los hechos.En Purísima del Rincón se indicó que de inmediato se desplegaron unidades de seguridad hacia las comunidades fronterizas con el estado de, en Guanajal, hacia Jalpa de Cánovas y el entronque deMientras que ense mantuvo vigilancia sobre los accesos a la ciudad y las vías que conectan con el municipio vecino, como el Libramiento Sur. Se mantiene en alerta al turno Delta y se indicó que la fuerza operativa estará al pendiente.La operatividad involucró a los cuerpos de rescate y socorro, quienes participaron en el resguardo que se ofreció a las ambulancias en las que se trasladó a los dos lesionados.Cabe señalar que los enfrentamientos no trascurrieron a Los Pueblos del Rincón como se mencionó en algunos espacios en redes sociales, y que se mantuvo la vigilancia sin ningún reporte que estuviera relacionado con el enfrentamiento en Jalisco.Las autoridades señalaron la importancia de que la ciudadanía no se alertara ante las especulaciones que se emitieron, y se aclaró que no hubo narcobloqueos, ni toque de queda.