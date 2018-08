Acompañan al ‘Trovador’

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Mientras orquesta y coros repasaban sus partituras y el Teatro del Bicentenario se preparaba para recibir a “El Trovador”, integrantes de su talento en la producción hablaron de su experiencia en esta puesta.Guanajuato y en especial la León, se han ganado un nombre en los últimos tiempos dentro del mundo de la cultura y el buen teatro, gracias a las características especiales del recinto que lo hacen uno de los mejores del mundo, pero, sobre todo, al trabajo de producción y montaje de óperas, lo que ha hecho pasar a nuestra ciudad de importadora de talento, a un verdadero semillero de producciones.En lo anterior coinciden los personajes que, tras bambalinas, se encargan de que los sueños se hagan posibles para el Forum Cultural Guanajuato y los leoneses.Egresado del Conservatorio de Viena, José Areán dice que “la historia de los músicos usualmente es infantil”.am: ¿Cómo surgió la opción de ser director de orquesta?José Areán: Siempre me fascinó la figura del director, pero fueron mis maestros quienes me motivaron y se me concedió ese sueño.am: ¿Qué opinas del trabajo que se hace en León?JA: Es que este teatro es una excepcionalidad desde todos los puntos de vista, podría haberse quedado en un regalo arquitectónico, pero afortunadamente ha tenido una carrera sensacional como un teatro de nivel internacional, que se ha convertido en un atractor muy potente de espectáculos.El egresado del Conservatorio Las Rosas, y ex integrante del coro de “Los niños cantores de Morelia”, Jaime Castro Pineda, llegó desde la capital de Michoacán, para dirigir el Coro del Teatro del Bicentenario.Él es licenciado en canto y dirección coral y además del Conservatorio de Las Rosas estudió en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes, en CDMX.am: ¿Qué piensas sobre la labor del Teatro del Bicentenario en cuanto a la ópera?JCP: “Afortunadamente León y Guanajuato ya se están haciendo una referencia cultural a nivel nacional e internacional; ya es un foco que llama la atención, en las páginas de teatro, tanto nacionales como internacionales, se comenta de él como un recinto donde se genera arte y donde los ojos siempre voltean para acá”.Originario de la Ciudad de México, el arquitecto de formación, cambió la construcción de edificios por ser parte del proceso creativo de la ópera.Se especializó en textiles y algunas otras técnicas para convertirse en lo que hoy es, uno de los más importantes directores de vestuario del mundo teatral en México.De Michellis se auxilia de dos elementos de su equipo que lo acompañan desde CDMX, pero ya ha hecho mancuerna con los vestuaristas leoneses que colaboran con el Teatro.am: ¿Cómo se siente en esta producción?Carlo de Michellis: “Es la tercera vez que trabajo con este equipo. Son ellos los ángeles que resuelven problemas”.am: ¿Qué importancia tiene el vestuario en una ópera?CDM: “La ópera es un conjunto en el que todo tiene que funcionar “a una sola voz” y todos tenemos que ver.La tamaulipeca tiene una carrera muy larga como directora de escena, coreógrafa y entrenadora física y una licenciatura en danza.“Además de una pasantía de ingeniería química, que tiene mucho que ver finalmente con el manejo de la energía y la composición”, dijo.am: ¿Cómo llegas a la obra de El Trovador?Ruby Tagle Willingham: He tenido la fortuna, porque el equipo es maravilloso, y amo el Teatro que es uno de los mejores. La acústica, la tecnología y la disposición de todo su equipo y de logística es maravillosa. Ya había tenido la oportunidad de colaborar en varias óperas y venía para hacer coreografías también y me ofrecieron y ¡listo!