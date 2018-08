"Chicharito" y el West Ham vuelven a perder

West Ham, con el atacante mexicano Javier “Chicharito” Hernández, siguió sin ganar en la Chicharito de Inglaterra, lueg de caer este sábado 1-2 contra AFC Bournemouth.

Los Hammers parecían que iban a tener una reacción notable tras ser goleados en la primera jornada a manos del Liverpool, pero se vieron sorprendidos en su primer partido de la campaña ante sus seguidores en London Stadium y sufrieron el descalabro.

“Chicharito” fue parte del once inicial del técnico chileno Manuel Pellegrini por primera vez en la temporada y como es habitual se apreció participativo, pero careció de tino, sus remates iban desviados para desgracia del West Ham.

3️⃣ changes with Chicha and Arnie up front! pic.twitter.com/3F1fRA51SJ