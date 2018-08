Benéfica para la Liga esta revisión: Piojo

La intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ante la existencia de dobles contratos, es una situación que benecia a la Liga MX. El técnico del América, Miguel Herrera, comentó que para que el futbol mexicano crezca debe haber total transparencia. “Ya es un tema que tendrá que acudir cada club. Acá estamos al 100%, es un club que está cumpliendo las normas; por acá no hay nada raro y estamos tranquilos. [Es] muy positivo, porque se van a erradicar ciertos males que venían de antaño y que se vengan haciendo mejor las cosas para que nuestra Liga esté cada vez más fuerte”, dijo.



El Piojo externó que, para la existencia de dobles contratos, la responsabilidad no es sólo de los equipos, también de los técnicos que aceptan las condiciones. En tanto, Pedro Caixinha, entrenador del Cruz Azul, indicó que la intervención de un promotor es clave para evitar que un técnico rme dos documentos diferentes.



“Tengo un representante y creo que todos los demás tienen uno, el cual sirve no sólo para promocionar, sino también cuando vas a rmar un contrato, que es bueno para ambas partes, pero cuando sale un problema, el buen contrato que haces es también bueno para ambas partes, porque ya está muy claro qué es lo que va a pasar”, afirmó el portugués. Y recordó que no sólo en México se presentan irregularidades scales, y para muestra los problemas que atravesó el argentino Lionel Messi, una situación similar a la que actualmente vive el lusitano Cristiano Ronaldo.



David Patiño, por su parte, dijo que era de esperarse la intervención del SAT.