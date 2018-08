2018-08-18 09:22:35 | REGINA YÉPEZ | León

La Fiera se enfrentará al equipo de su ex compañero Elías Hernández.

de nostalgia para La Fiera Los números reflejan el difícil arranque de La Fiera en el Apertura 2018 (sólo cuatro puntos de 12 posibles), y la situación no mejora al ser Cruz Azul el siguiente rival en la lista, un equipo al que, de visita, León sólo ha vencido una vez en temporada regular.

Con 10 unidades, y uno de los dos únicos conjuntos invictos luego de cuatro jornadas, La Máquina de Pedro Caixinha pelea con Pumas la cima de la tabla general y hoy, ante los Verdes, esa supremacía que han mostrado desde 2012.

Las condiciones sin embargo, cambian respecto a los 12 duelos anteriores que han protagonizado ambas escuadras, pues pese a los malos comentarios en torno a la cancha, el duelo se llevará a cabo en el Estadio Azteca.

“La cancha está mala para los dos equipos (...) quizá no se podrá desplegar el futbol que queremos pero hay que adaptarse a la cancha. El que sepa adaptarse mejor a esas condiciones, será el que se va a imponer”, reconoció Mauro Boselli esta semana.

Es importante señalar que el León de Gustavo Díaz se reencontrará, por primera vez desde su fichaje, a Elías Hernández, quien vistió la camiseta esmeralda durante 10 torneos.

El ahora celeste admitió que, pese al estado del césped híbrido del Azteca, el equipo ha sabido aprovechar los duelos en casa: “Eso (la cancha) ha afectado mucho y esperemos que mejore por el bien de nosotros (...) el equipo lo está asimilando bien, está sacando puntos en casa”.

En dos partidos como local, los de Caixinha han obtenido dos victorias y, además, no han recibido goles en contra. León, de visita, ha recibido tres goles entre el empate ante Tijuana y la derrota ante Tigres.

Para el duelo de hoy, que iniciará a las 5 de la tarde, Cruz Azul no podrá contar con Pablo Aguilar, quien tendrá que cumplir un partido de suspensión luego de haber sido expulsado en el duelo ante Xolos.