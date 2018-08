Por fractura, Nabor Castillo permanecerá dos meses sin actividad en el tatami

El judoca hidalguense Nabor Castillo estará fuera del tatami por dos meses, luego de sufrir una fractura en la mano derecha durante su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

“Dos meses es lo que me han dicho. La próxima semana inicio con ciertos movimientos en los dedos y empezar con la rehabilitación. Sé que en dos meses mi mano no estará a 100 por ciento, pero tengo que empezar a hacer técnica y no perder el ritmo que llevaba,” puntualizó.

Castillo Pérez explicó que el incidente ocurrió durante el encuentro de semifinal en menos de 66 kilogramos, “fue en el momento en que derribé al venezolano, escuché que algo tronó. Vi que se me inflamó la mano y no podía mover los dedos.”

Debido a esta situación, Nabor Castillo perdió el combate ante su rival y no se presentó en la pelea por el bronce, ya que fue trasladado al hospital para conocer la gravedad de la lesión.

Con respecto a los siguientes compromisos para el seleccionado nacional, comentó que por la lesión se perderá del Grand Prix de Cancún 2018 y el Mundial de la disciplina. Sin embargo, en diciembre se realizará el Grand Slam de Japón, donde espera tener participación.

Agregó que podría iniciar 2019 con una gira por Europa y Sudamérica, la cual otorgará puntos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.