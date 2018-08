Reportan detonaciones afuera del estadio de Celaya al terminar partido

Reportaron riña afuera del estadio Miguel Alemán Valdés, al término del partido entre @ClubCelaya ante @AtletideSanLuis. La gente volvió a entrar al recinto. pic.twitter.com/DtX5dUyzpq — Super Deportivo a.m. (@superdeportivo) August 19, 2018

Presuntas detonaciones afuera del estadio alertaron a aficionados de San Luis Potosí y del Celaya la noche de este sábado al terminar el partido.Los primeros reportes indican que durante el altercado hubo detonaciones lo que hizo correr a varios aficiones, sin embargo, esto no se ha confirmado.Por medida de seguridad, los aficionados fueron "encerrados" dentro del estadio y no se les permitió salir.Sin embargo, eso provocó la molestia de varios asistentes y reclamos de la gente a los guardias.En videos recabados por AM se observa que un aficionado resultó lesionado, aunque se desconoce con qué objeto.