SAT también investigaría cuentas bancarias de jugadores

La aceptación de dobles contratos fue la chispa que encendió la hoguera en la que hoy habitan los clubes de la Liga MX, pero no es lo único que el Servicio de Administración Tributaria (SAT).



“Como tal, los dobles contratos no son un tema relevante para el Servicio de Administración Tributaria. Lo que investiga y analiza, en su caso, es que todo ingreso que tenga una persona física o toda salida de dinero que tenga una persona moral, haya pagado correctamente sus impuestos”, aclara el funcionario, entrevistado vía telefónica.



“No prejuzgo sobre uno, dos, tres o 10 contratos, porque para el SAT no es relevante el número de contratos que tenga rmados. Lo que sí es importante es si esa rma de vínculos se utiliza para esconder algún ingreso o no paguen sus impuestos como debe ser, porque no es la única fuente que tenemos para detectar una supuesta evasión”.



“Podemos consultar las cuentas bancarias de los jugadores, tenemos las facturas de quien les paga. Supongamos que si son dos o tres empresas con las que hace contrato, tenemos las facturas de esas dos o tres y —por lo tanto— podemos acumular o concentrar lo que en realidad está recibiendo ese jugador”.



Magaña comparte que, en la actualidad, hay otros métodos que permitirían a clubes, futbolistas y cualquier otro contribuyente evadir impuestos. “Ahí se van mezclando algunos esquemas y realmente lo que se investiga son las guras que se utilizan para pretender evadir impuestos y no pagar al sco federal”, señala.



“Una es el outsourcing, aunque ahorita hemos detectado fuertemente movimientos hacia una gura que se llama “asimilados a salarios”, en donde realmente la planeación es que ni empresa ni quien recibe el dinero pagan impuestos”. “Sobre eso hay una investigación muy fuerte por parte del Servicio de Administración Tributaria y ya hay acciones muy concretas, como acercamiento con los contribuyentes, auditorías e — inclusive— casos presentados ante la Procuraduría General de la República para que sigan un cauce penal. Esta gura pueden estar utilizándola clubes y jugadores”.



A quienes, en caso de ser hallados culpables, primero se les conminará a regularizar su situación scal, antes de pasar a algún procedimiento penal.