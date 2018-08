Amigo de Fabio le suplica a Ivonne Montero que reclame el cuerpo para que no vaya a la fosa

"Está en un lugar horrible, con cadáveres", dijo Axxel Dhu.



"Yo sé que perfectamente esa persona está viendo esto, y yo te lo pido por favor, no te cuesta nada, lo que pasó en el pasado ya pasó", aseguró el amigo de Fabio.



"Fabio tenía fotos de ella, tenía fotos de su hija", aseguró.

Ante la posibilidad de quetermine en la fosa si nadie reclama el cuerpo, un amigo de la infancia pidió avaya por su ex pareja para que pueda ser sepultado.suplicó en entrevistaque reclame el cuerpo del ex intengrante de Uff.En el nombre del amor,Aseguró quesi era el motivo de vivir de Fabio.Sobre la muerte de, dijo que ex integrante deno tenía enemigos solamente amigos.Descartó que haya sido un ajuste de cuentas, porque no tenía enemigos, no se drogada ni se alcoholizaba.Desde la muerte de Fabio, el miércoles pasado, nadie ha reclamado el cuerpo debido a que en México no tiene familia el venezolano. Solamente Ivonne Montero, ex pareja del ex integrante de Uff, podría reclamarlo o esperar a que la familia de