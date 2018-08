Ivonne Montero se lanza contra periodista por revelar audio sobre Melanitto

La actriz Ivonne Montero se lanzó contra la periodista María Luisa Valdés Doria por revelar el audio de cuando se enteró de la muerte de Fabio Melanitto.



El audio se dio a conocer durante el estreno del programa “Bailadísimo”. Ante el revuelo causado, Montero escribió en Twitter: “Tu proceder tan oportunista de grabarme mientras me dabas tan terrible noticia @MaguichaDoria es lo más bajo que pudiste hacer.



“No vales como persona y mucho menos como profesional”, añadió Ivonne. Montero dijo que la periodista no tiene alma ni compasión y le pidió que no se sienta orgullosa de lo que hizo.

Tu proceder tan oportunista de grabarme mientras me dabas tan terrible noticia @MaguichaDoria es lo más bajo que pudiste hacer.. no vales como persona y mucho menos como profesional.. tan sin alma, no tienes un pelo de compasión.. no te sientas orgullosa de tu proeza.. — Ivonne Montero (@IvonneMonteroO) 17 de agosto de 2018



En otro tuit escribió que la periodista es una cobarde. También publicó un mensaje en la red social para agradecer a los medios que la han contactado para pedir su opinión de lo ocurrido con Melanitto, pero explicó que por ahora no tiene palabras para hacerlo.



Un amigo de la infancia de Melanitto pidió a Montero que reclame el cuerpo del ex integrante de Uff! para que se le pueda dar cristiana sepultura.