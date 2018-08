VIDEOS. ¡El #ThaliaChallenge se está descontrolando! Este famoso se unió al reto

Thalía fue criticada

estilo Gatsby.

las dijo cantando

inventó una canción y unos pasos de baile

comenzaron a preguntarse si había ingerido algo,

#ThaliaChallenge.

Es el #ThaliaChallenge más tierno y hermoso que e visto @thalia pic.twitter.com/BPHrwGCgm3 — Samael Navarro (@sama016) August 17, 2018

¡Hasta Patricio Borghetti!

se unió al nuevo reto de Thalía

Venga la alegría

¡Y en Argentina!

Marcha contra Thalía

Thalía ha sido duramente criticada

46 años

Facebook

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hace algunos días,porque subió a su Instagram una transmisión en vivo muy chistosa, con todo y su vestidoLa cantante saludó a sus fans pero no lo hizo una, sino muchas muchas veces. Para asegurarse de que la estaban escuchando, lanzó unas preguntas, pero algunasy además tambiénsobre la situación del momento.A algunos de sus seguidores se les hizo un poco extraño el video de Thalía, por lo quepero a otros les pareció tan divertido que decidieron crear elPatricio Borghetti tambiény durante la transmisión del programa, compartió con todos sus compañeros del set, el video donde muestra como imita a la cantante.El video del conductor generó muchas reacciones de todos los internautas.La cantautora y actriz argentina Lali Espósito también se unió al reto.En redes sociales dicen que es la nueva Thalía de aquél país.Pero no es la primera vez quepor los videos que comparte en Instagram, ya que algunos seguidores no están de acuerdo porque dicen que ya tieney eso ya no va con ella.Y fue tal el enojo de algunos internautas, que enconvocaron una marcha para solicitar que le quiten el teléfono celular a la cantante:Y a quienes están hartos del tema, han publicado cosas como esta en Twitter: