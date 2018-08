Tom & Collins

“Para nosotros ha sido uno de los mejores veranos. Lo que primero llegó fue la invitación de Dimitri Vega y Like Mike a que toquemos en la fiesta de Tomorrowland en Ibiza, ellos están queriendo apoyar a talento mexicano porque sienten un poco de deuda hacia México, porque es el país que más vota por ellos, decidieron hacer un movimiento y llevarse a varios Dj's mexicanos, entonces de parte de ellos salió el acercamiento, y aunque sea un género diferente, el hecho de que quieran impulsar es muy bueno”, dijo vía telefónica Juan Pablo.

La electrónica es un género que va tomando cada vez más fuerza



“Sí es un orgullo todo lo que conlleva esto, porque hemos compartido con artistas súper grandes, nos sentíamos soñados con todo lo que estaba pasando. En Tomorrowland, tocamos en un escenario chico, pero se llenó de puros mexicanos, y la verdad sentimos mucho el apoyo, desde que se anunció que estaríamos llegaron las banderas mexicanas.



"(El fin de semana pasado) tocamos en Nueva York, que para nosotros es un súper logro, en una de las mejores ciudades del mundo, después tocamos en Montreal en dos lugares, uno en terraza libre y otro en un club....Acabamos de regresar, y fue un gran verano, para nosotros”, agregó.

son el dúo más popular de la escena electrónica en México.No lo dicen sus promotores, sino figuras del nivel de, quienes los invitaron a ser parte del, el festival de música electrónica más importante del mundo.En entrevista, antes de su show de esta noche en ellos mexicanos hablaron sobre su estilo y la invitación a estos festivales.Tom & Collins es un dúo mexicano compuesto por Jorge Corral y Juan Pablo Escudero./ Foto: FacebookPero antes, ¿quiénes son Tom & Collins y por qué se habla tanto de ellos? Pues se trata de un dueto integrado por, quienes con trabajo y muchos desvelos se han convertido en los más pedidos de México.Su chamba en la 'torna' los ha llevado a festivales como EDC México, Beyond Wonderland en San Francisco, Day After en Panamá y Wish Outodoor en Monterrey.Han colaborado con artistas de la talla de. Recientemente lanzaron dos remixes: “If You’re Over me” de Years&Years y “Timeles” de MNKYBSNSSBAND. Se presentaron en Ushuaïa, Ibiza, el 17 de Julio y el 21 en Tomorrowland en (Jupiler Stage).Su debut en la escena electrónica sucedió hace poco más de cinco años./ Foto: Facebook, y tener estos logros es motivo de una gran emoción y compromiso.Para comprobar su efectividad en escena, sólo hay que acudir al Hart este sábado 18 de agosto.Su nombre va más allá de esa mezcla de ginebra con agua mineral./ Foto: FacebookPara asistir hoy al Hart, el cover es de, pero las mujeres ¡entran gratis antes de las 12:00am!O puedes reservar para tener una mesa en el Facebook del Hart.Aquí un video de Tom & Collins para que entres en ambiente: