Black Eyed Peas conquista a fans mexicanos

Una nueva etapa en la carrera de loquedó oficialmente revelada para los fans mexicanos la noche del viernes en el escenario del Pepsi Center.Los músicos regresaron al país para ofrecer un concierto luego de ocho años desde su última visita. Esta vez sin la voz de Fergie.La noche comenzaba a ponerse tensa. El retraso de casi una hora provocó chiflidos, gritos y hasta que algún fan se sentara en el piso esperando que comenzara el show. Sin embargo esto quedó en el olvido cuando Will i. Am, Apl.de.ap y Taboo subieron al escenario con las primeras notas de "Let's get it started".Acompañados por sus músicos y una misteriosa corista con el rostro cubierto -quien cantaba las letras que fueran de Fergie- el trío interpretó los primeros temas ante un Pepsi Center lleno. En el público, desde adultos hasta niños disfrutaban de la fiesta que duraría cerca de hora y media., dijo en español Taboo, quien es de ascendencia mexicana.Luego de cantar un par de temas los tres músicos hicieron un alto para presentar a la nueva integrante de la banda: Jessica Reynoso, quien dejó a un lado la especie de antifaz que cubría su rostro para integrarse al show por completo. Reynoso, fue parte del equipo de Apl.de.Ap. en el reality(La Voz Filipinas) y apareció en el videoque marcó el regreso de Black Eyed Peas en mayo pasado.Ya alineados como un cuarteto, la banda interpretó temas comoUn divertido Will i. Am, que a ratos intentaba hablar en español, aprovechó para recordar que este año se cumplen 15 del lanzamiento del álbum "Elepunk"; lo que, bromeó, convierte al disco en una quinceañera.Entre los gritos de los asistentes y la energía que losdesbordaban en el escenario también hubo tiempo para que Apl.de.ap bailara break dance y Will i am hiciera lo propio al ritmo de "La cucaracha" intentando cantar en español.El momento de reflexión llegó conen el que los músicos aprovecharon para expresar su gratitud hacia los mexicanos y recordar que el espíritu de amor y unión familiar que perciben en el país hace a los mexicanos grandes personas.dijo Will i Am.Si algo dejó en claro a lo largo del show es que rechazan cualquier muestra de techado que pudiera haber de la cultura estadounidense a la mexicana. Los músicos no pararon de ofrecer muestras de cariño hablando en español y coreando palabras como "Te amo México".En esta atmósfera de hermandad Will i Am recordó que en su niñez vivió en un barrio con una mayoría de gente latina por lo que desde pequeño sintió esa conexión con la mexicanos; fue por esto por lo que se llamó a sí mismo "blacksicano" -negro-mexicano-.Ante un público desbordante de energía y entre luces, baile y gritos de "¡Viva México!", la agrupación interpretó los últimos temas. "Don't stop the party"cerraron la noche y el regreso de los Black Eyed Peas con sus fans mexicanos.